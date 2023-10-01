01 октября 2023

Пермская участница «Мисс Россия» опубликовала фото в национальном костюме. Скриншот

Пермская участница «Мисс Россия» опубликовала фото в национальном костюме
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Челябинск, корона
Девушка привезла на конкурс два наряда Фото:

Финалистка конкурса «Мисс Россия» из Перми Анастасия Омелина представила в своих социальных сетях фотографию в национальном костюме. На фото девушка стоит в красном платье и кокошнике. Это один из двух нарядов, который пермячка привезла с собой для участия в конкурсе. Об этом URA.RU рассказала Анастасия Омелина.

«Для конкурса талантов и национального костюма у меня было готово два наряда. В красном платье, которое на фотографии, я не выступала. Это просто фотосессия на свой телефон», — рассказала Омелина корреспонденту агентства.

Девушка отметила, что концепция второго платья связана с пермским звериным стилем и фильмом «Сердце Пармы». Его можно будет увидеть в конкурсе за лучший национальный костюм, где в качестве жюри выступят зрители. Организаторы конкурса на своей странице в соцсети «ВКонтакте» обещают объявить о начале голосования в ближайшее время.

Ранее URA.RU рассказало, что пермячка Анастасия Омелина прошла в финал конкурса «Мисс Россия». Девушка рассказала о закулисье шоу и поделилась своими способами ухода за фигурой и волосами.

В этом платье пермячка не выступала
В этом платье пермячка не выступала
Фото:

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Финалистка конкурса «Мисс Россия» из Перми Анастасия Омелина представила в своих социальных сетях фотографию в национальном костюме. На фото девушка стоит в красном платье и кокошнике. Это один из двух нарядов, который пермячка привезла с собой для участия в конкурсе. Об этом URA.RU рассказала Анастасия Омелина. «Для конкурса талантов и национального костюма у меня было готово два наряда. В красном платье, которое на фотографии, я не выступала. Это просто фотосессия на свой телефон», — рассказала Омелина корреспонденту агентства. Девушка отметила, что концепция второго платья связана с пермским звериным стилем и фильмом «Сердце Пармы». Его можно будет увидеть в конкурсе за лучший национальный костюм, где в качестве жюри выступят зрители. Организаторы конкурса на своей странице в соцсети «ВКонтакте» обещают объявить о начале голосования в ближайшее время. Ранее URA.RU рассказало, что пермячка Анастасия Омелина прошла в финал конкурса «Мисс Россия». Девушка рассказала о закулисье шоу и поделилась своими способами ухода за фигурой и волосами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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