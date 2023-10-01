Пермская участница «Мисс Россия» опубликовала фото в национальном костюме

Девушка привезла на конкурс два наряда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Финалистка конкурса «Мисс Россия» из Перми Анастасия Омелина представила в своих социальных сетях фотографию в национальном костюме. На фото девушка стоит в красном платье и кокошнике. Это один из двух нарядов, который пермячка привезла с собой для участия в конкурсе. Об этом URA.RU рассказала Анастасия Омелина.

«Для конкурса талантов и национального костюма у меня было готово два наряда. В красном платье, которое на фотографии, я не выступала. Это просто фотосессия на свой телефон», — рассказала Омелина корреспонденту агентства.

Девушка отметила, что концепция второго платья связана с пермским звериным стилем и фильмом «Сердце Пармы». Его можно будет увидеть в конкурсе за лучший национальный костюм, где в качестве жюри выступят зрители. Организаторы конкурса на своей странице в соцсети «ВКонтакте» обещают объявить о начале голосования в ближайшее время.

Ранее URA.RU рассказало, что пермячка Анастасия Омелина прошла в финал конкурса «Мисс Россия». Девушка рассказала о закулисье шоу и поделилась своими способами ухода за фигурой и волосами.