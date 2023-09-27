27 сентября 2023

Пермячка рассказала об изнанке конкурса «Мисс Россия». Фото

Финалистка конкурса «Мисс Россия» из Перми: репетиции шоу занимают весь день
© Служба новостей «URA.RU»
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Финал Мисс Екатеринбург-2013, корона
Финал конкурса состоится 8 октября в Москве Фото:

Пермячка Анастасия Омелина готовится к финальному шоу конкурса «Мисс Россия — 2023», которое состоится 8 октября в Москве. Девушка не только посещает занятия по дефиле, но и находит время для занятий спортом. О том, что происходит за кулисами всероссийского конкурса красоты, URA.RU рассказала Анастасия Омелина.

«Подготовка очень насыщенная. Нас, участниц конкурса, собрали в Москве 18 сентября, и с этого момента каждый день с 7:00 до 23:00 мы заняты в различных мероприятиях, организованных дирекцией „Мисс Россия“. Мы репетируем дефиле для финальной церемонии, которая состоится 8 октября. Также регулярно посещаем спортзал, бассейн, участвуем в групповых спортивных тренировках — все это помогает держать себя в отличной форме», — рассказала Омелина корреспонденту агентства.

Ранее URA.RU рассказало, что 19-летняя пермячка Анастасия Омелина прошла отбор в финал конкурса «Мисс Россия». Девушка вошла в число 50 красавиц со всей страны, которые примут участие в шоу. Пермячка выложила в своих социальных сетях кадры с первой фотосессии для конкурса.

Девушка регулярно посещает спортзал, чтобы быть в форме
Девушка регулярно посещает спортзал, чтобы быть в форме

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Пермячка Анастасия Омелина готовится к финальному шоу конкурса «Мисс Россия — 2023», которое состоится 8 октября в Москве. Девушка не только посещает занятия по дефиле, но и находит время для занятий спортом. О том, что происходит за кулисами всероссийского конкурса красоты, URA.RU рассказала Анастасия Омелина. «Подготовка очень насыщенная. Нас, участниц конкурса, собрали в Москве 18 сентября, и с этого момента каждый день с 7:00 до 23:00 мы заняты в различных мероприятиях, организованных дирекцией „Мисс Россия“. Мы репетируем дефиле для финальной церемонии, которая состоится 8 октября. Также регулярно посещаем спортзал, бассейн, участвуем в групповых спортивных тренировках — все это помогает держать себя в отличной форме», — рассказала Омелина корреспонденту агентства. Ранее URA.RU рассказало, что 19-летняя пермячка Анастасия Омелина прошла отбор в финал конкурса «Мисс Россия». Девушка вошла в число 50 красавиц со всей страны, которые примут участие в шоу. Пермячка выложила в своих социальных сетях кадры с первой фотосессии для конкурса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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