Пермячка рассказала об изнанке конкурса «Мисс Россия». Фото

Финалистка конкурса «Мисс Россия» из Перми: репетиции шоу занимают весь день

28 сентября 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Финал конкурса состоится 8 октября в Москве Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермячка Анастасия Омелина готовится к финальному шоу конкурса «Мисс Россия — 2023», которое состоится 8 октября в Москве. Девушка не только посещает занятия по дефиле, но и находит время для занятий спортом. О том, что происходит за кулисами всероссийского конкурса красоты, URA.RU рассказала Анастасия Омелина. «Подготовка очень насыщенная. Нас, участниц конкурса, собрали в Москве 18 сентября, и с этого момента каждый день с 7:00 до 23:00 мы заняты в различных мероприятиях, организованных дирекцией „Мисс Россия“. Мы репетируем дефиле для финальной церемонии, которая состоится 8 октября. Также регулярно посещаем спортзал, бассейн, участвуем в групповых спортивных тренировках — все это помогает держать себя в отличной форме», — рассказала Омелина корреспонденту агентства. Ранее URA.RU рассказало, что 19-летняя пермячка Анастасия Омелина прошла отбор в финал конкурса «Мисс Россия». Девушка вошла в число 50 красавиц со всей страны, которые примут участие в шоу. Пермячка выложила в своих социальных сетях кадры с первой фотосессии для конкурса. Девушка регулярно посещает спортзал, чтобы быть в форме Фото предоставлено Анастасией Омелиной

Пермячка Анастасия Омелина готовится к финальному шоу конкурса «Мисс Россия — 2023», которое состоится 8 октября в Москве. Девушка не только посещает занятия по дефиле, но и находит время для занятий спортом. О том, что происходит за кулисами всероссийского конкурса красоты, URA.RU рассказала Анастасия Омелина. «Подготовка очень насыщенная. Нас, участниц конкурса, собрали в Москве 18 сентября, и с этого момента каждый день с 7:00 до 23:00 мы заняты в различных мероприятиях, организованных дирекцией „Мисс Россия“. Мы репетируем дефиле для финальной церемонии, которая состоится 8 октября. Также регулярно посещаем спортзал, бассейн, участвуем в групповых спортивных тренировках — все это помогает держать себя в отличной форме», — рассказала Омелина корреспонденту агентства. Ранее URA.RU рассказало, что 19-летняя пермячка Анастасия Омелина прошла отбор в финал конкурса «Мисс Россия». Девушка вошла в число 50 красавиц со всей страны, которые примут участие в шоу. Пермячка выложила в своих социальных сетях кадры с первой фотосессии для конкурса.