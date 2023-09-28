Претендентка на корону «Мисс Россия» из Перми раскрыла свой секрет красоты. Фото

Пермская финалистка конкурса «Мисс Россия»: я ни разу не была у косметолога

28 сентября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Девушка не изнуряет себя диетами и тренировками Фото: Анна Майорова © URA.RU Чтобы попасть в финал всероссийского конкурса красоты, не обязательно ходить по косметологам и изнурять себя диетами. Достаточно высыпаться и правильно питаться. Лайфхаками по уходу за собой с URA.RU поделилась пермская финалистка конкурса «Мисс Россия — 2023» Анастасия Омелина. «Я ни разу не была у косметолога, не пользовалась услугами по улучшению внешности. Мой секрет красоты прост — здоровый сон и правильное питание. Придерживаюсь правила здоровой тарелки: 50% овощей, 25% круп и 25% мяса. Иногда люблю поесть сладкое и вредное, но не перебарщиваю с этим», — рассказала Омелина корреспонденту агентства. Девушка отметила, что занимается спортом два раза в неделю. Одну тренировку проводит на беговой дорожке, а на второе занятие делает круговой тренинг. За кожей ухаживает без излишеств: увлажняет ее и соблюдает питьевой режим. Что же касается волос, Анастасия — натуральная блондинка. Девушка их никогда не красила. «Меня часто спрашивают, как и где я колорирую волосы. Такой цвет у меня натуральный, а изюминку мне придает солнышко», — отметила пермячка. Ранее 19-летняя студентка из Перми Анастасия Омелина прошла отбор в финал конкурса красоты «Мисс Россия — 2023». Девушка рассказала о подготовке и закулисье шоу. Девушка никогда не красила волосы Фото предоставлено Анастасией Омелиной

Чтобы попасть в финал всероссийского конкурса красоты, не обязательно ходить по косметологам и изнурять себя диетами. Достаточно высыпаться и правильно питаться. Лайфхаками по уходу за собой с URA.RU поделилась пермская финалистка конкурса «Мисс Россия — 2023» Анастасия Омелина. «Я ни разу не была у косметолога, не пользовалась услугами по улучшению внешности. Мой секрет красоты прост — здоровый сон и правильное питание. Придерживаюсь правила здоровой тарелки: 50% овощей, 25% круп и 25% мяса. Иногда люблю поесть сладкое и вредное, но не перебарщиваю с этим», — рассказала Омелина корреспонденту агентства. Девушка отметила, что занимается спортом два раза в неделю. Одну тренировку проводит на беговой дорожке, а на второе занятие делает круговой тренинг. За кожей ухаживает без излишеств: увлажняет ее и соблюдает питьевой режим. Что же касается волос, Анастасия — натуральная блондинка. Девушка их никогда не красила. «Меня часто спрашивают, как и где я колорирую волосы. Такой цвет у меня натуральный, а изюминку мне придает солнышко», — отметила пермячка. Ранее 19-летняя студентка из Перми Анастасия Омелина прошла отбор в финал конкурса красоты «Мисс Россия — 2023». Девушка рассказала о подготовке и закулисье шоу.