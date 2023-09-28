Претендентка на корону «Мисс Россия» из Перми раскрыла свой секрет красоты. Фото

Пермская финалистка конкурса «Мисс Россия»: я ни разу не была у косметолога
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа принцесс 2016. Екатеринбург, корона, диадема
Девушка не изнуряет себя диетами и тренировками Фото:

Чтобы попасть в финал всероссийского конкурса красоты, не обязательно ходить по косметологам и изнурять себя диетами. Достаточно высыпаться и правильно питаться. Лайфхаками по уходу за собой с URA.RU поделилась пермская финалистка конкурса «Мисс Россия — 2023» Анастасия Омелина.

«Я ни разу не была у косметолога, не пользовалась услугами по улучшению внешности. Мой секрет красоты прост — здоровый сон и правильное питание. Придерживаюсь правила здоровой тарелки: 50% овощей, 25% круп и 25% мяса. Иногда люблю поесть сладкое и вредное, но не перебарщиваю с этим», — рассказала Омелина корреспонденту агентства.

Девушка отметила, что занимается спортом два раза в неделю. Одну тренировку проводит на беговой дорожке, а на второе занятие делает круговой тренинг. За кожей ухаживает без излишеств: увлажняет ее и соблюдает питьевой режим. Что же касается волос, Анастасия — натуральная блондинка. Девушка их никогда не красила. «Меня часто спрашивают, как и где я колорирую волосы. Такой цвет у меня натуральный, а изюминку мне придает солнышко», — отметила пермячка.

Ранее 19-летняя студентка из Перми Анастасия Омелина прошла отбор в финал конкурса красоты «Мисс Россия — 2023». Девушка рассказала о подготовке и закулисье шоу.

Девушка никогда не красила волосы
Девушка никогда не красила волосы

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чтобы попасть в финал всероссийского конкурса красоты, не обязательно ходить по косметологам и изнурять себя диетами. Достаточно высыпаться и правильно питаться. Лайфхаками по уходу за собой с URA.RU поделилась пермская финалистка конкурса «Мисс Россия — 2023» Анастасия Омелина. «Я ни разу не была у косметолога, не пользовалась услугами по улучшению внешности. Мой секрет красоты прост — здоровый сон и правильное питание. Придерживаюсь правила здоровой тарелки: 50% овощей, 25% круп и 25% мяса. Иногда люблю поесть сладкое и вредное, но не перебарщиваю с этим», — рассказала Омелина корреспонденту агентства. Девушка отметила, что занимается спортом два раза в неделю. Одну тренировку проводит на беговой дорожке, а на второе занятие делает круговой тренинг. За кожей ухаживает без излишеств: увлажняет ее и соблюдает питьевой режим. Что же касается волос, Анастасия — натуральная блондинка. Девушка их никогда не красила. «Меня часто спрашивают, как и где я колорирую волосы. Такой цвет у меня натуральный, а изюминку мне придает солнышко», — отметила пермячка. Ранее 19-летняя студентка из Перми Анастасия Омелина прошла отбор в финал конкурса красоты «Мисс Россия — 2023». Девушка рассказала о подготовке и закулисье шоу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...