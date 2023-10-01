Тюменцы незаконно убили косулю во время охоты

02 октября 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Незаконную охоту жители устроили в марте 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области иностранец совместно с местным жителем незаконно убил косулю во время охоты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. «В марте 2022 года в запрещенное для охоты время подсудимые на автомобиле приехали на территорию охотничьих угодий вблизи деревни Богословка Аромашевского района. Мужчины из имеющегося у них огнестрельного оружия, самостоятельно собранного из частей двух ружей „ТОЗ-25“ и „ТОЗ-БМ“, незаконно произвели отстрел самца сибирской косули», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что разрешений на добычу животного охотники не имели. Суд назначил иностранцу три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а второму браконьеру — три года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также с жителей взыскали 120 тысяч рублей и забрали ружье и боеприпасы.

В Тюменской области иностранец совместно с местным жителем незаконно убил косулю во время охоты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. «В марте 2022 года в запрещенное для охоты время подсудимые на автомобиле приехали на территорию охотничьих угодий вблизи деревни Богословка Аромашевского района. Мужчины из имеющегося у них огнестрельного оружия, самостоятельно собранного из частей двух ружей „ТОЗ-25“ и „ТОЗ-БМ“, незаконно произвели отстрел самца сибирской косули», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что разрешений на добычу животного охотники не имели. Суд назначил иностранцу три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а второму браконьеру — три года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также с жителей взыскали 120 тысяч рублей и забрали ружье и боеприпасы.