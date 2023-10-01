01 октября 2023
30 сентября 2023

Тюменцы незаконно убили косулю во время охоты

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе «Поместье». Курган , охота, косуля, фауна, дикие животные
Незаконную охоту жители устроили в марте 2022 года Фото:

В Тюменской области иностранец совместно с местным жителем незаконно убил косулю во время охоты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«В марте 2022 года в запрещенное для охоты время подсудимые на автомобиле приехали на территорию охотничьих угодий вблизи деревни Богословка Аромашевского района. Мужчины из имеющегося у них огнестрельного оружия, самостоятельно собранного из частей двух ружей „ТОЗ-25“ и „ТОЗ-БМ“, незаконно произвели отстрел самца сибирской косули», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что разрешений на добычу животного охотники не имели. Суд назначил иностранцу три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а второму браконьеру — три года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также с жителей взыскали 120 тысяч рублей и забрали ружье и боеприпасы.

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В Тюменской области иностранец совместно с местным жителем незаконно убил косулю во время охоты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. «В марте 2022 года в запрещенное для охоты время подсудимые на автомобиле приехали на территорию охотничьих угодий вблизи деревни Богословка Аромашевского района. Мужчины из имеющегося у них огнестрельного оружия, самостоятельно собранного из частей двух ружей „ТОЗ-25“ и „ТОЗ-БМ“, незаконно произвели отстрел самца сибирской косули», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что разрешений на добычу животного охотники не имели. Суд назначил иностранцу три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а второму браконьеру — три года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также с жителей взыскали 120 тысяч рублей и забрали ружье и боеприпасы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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