Тюменцы незаконно убили косулю во время охоты

В Тюменской области иностранец совместно с местным жителем незаконно убил косулю во время охоты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«В марте 2022 года в запрещенное для охоты время подсудимые на автомобиле приехали на территорию охотничьих угодий вблизи деревни Богословка Аромашевского района. Мужчины из имеющегося у них огнестрельного оружия, самостоятельно собранного из частей двух ружей „ТОЗ-25“ и „ТОЗ-БМ“, незаконно произвели отстрел самца сибирской косули», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что разрешений на добычу животного охотники не имели. Суд назначил иностранцу три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а второму браконьеру — три года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также с жителей взыскали 120 тысяч рублей и забрали ружье и боеприпасы.
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