В Кремле назвали абсурдом запрет на въезд авто из РФ в страны ЕС

В Кремле назвали абсурдными решения ряда европейских стран о запрете на въезд автомобилей из России. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, это оказывает негативное влияние на плачевные отношения этих государств с РФ.
«Эти совершенно абсурдные решения лишний раз оказывают негативное влияние на и без того плачевное состояние наших отношений. И, кстати, далеко не красят руководство стран, которые принимают такие решения», — заявил Песков.
Он также дал понять, что ждать зеркальных действий от России не стоит. «Мы должны делать так, как лучше нам. Не каждый раз это может быть зеркальная реакция», — подчеркнул представитель Кремля.
Европейские страны продолжают закрывать въезд на свои территории автомобилей с российскими номерами. В Германии и Чехии уже дошло до конфискации транспортных средств. СМИ сообщают со ссылкой на депутата бундестага Евгения Шмидта, что к запрету присоединились Хорватия и Франция, и сегодня это сделает Болгария.
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