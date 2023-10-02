В Кремле назвали абсурдом запрет на въезд авто из РФ в страны ЕС

Кремль считает абсурдом запрет на въезд автомобилей из РФ в страны ЕС

02 октября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

В Кремле назвали абсурдом запрет на въезд авто из РФ в страны ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле назвали абсурдными решения ряда европейских стран о запрете на въезд автомобилей из России. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, это оказывает негативное влияние на плачевные отношения этих государств с РФ. «Эти совершенно абсурдные решения лишний раз оказывают негативное влияние на и без того плачевное состояние наших отношений. И, кстати, далеко не красят руководство стран, которые принимают такие решения», — заявил Песков. Он также дал понять, что ждать зеркальных действий от России не стоит. «Мы должны делать так, как лучше нам. Не каждый раз это может быть зеркальная реакция», — подчеркнул представитель Кремля. Европейские страны продолжают закрывать въезд на свои территории автомобилей с российскими номерами. В Германии и Чехии уже дошло до конфискации транспортных средств. СМИ сообщают со ссылкой на депутата бундестага Евгения Шмидта, что к запрету присоединились Хорватия и Франция, и сегодня это сделает Болгария.

В Кремле назвали абсурдными решения ряда европейских стран о запрете на въезд автомобилей из России. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, это оказывает негативное влияние на плачевные отношения этих государств с РФ. «Эти совершенно абсурдные решения лишний раз оказывают негативное влияние на и без того плачевное состояние наших отношений. И, кстати, далеко не красят руководство стран, которые принимают такие решения», — заявил Песков. Он также дал понять, что ждать зеркальных действий от России не стоит. «Мы должны делать так, как лучше нам. Не каждый раз это может быть зеркальная реакция», — подчеркнул представитель Кремля. Европейские страны продолжают закрывать въезд на свои территории автомобилей с российскими номерами. В Германии и Чехии уже дошло до конфискации транспортных средств. СМИ сообщают со ссылкой на депутата бундестага Евгения Шмидта, что к запрету присоединились Хорватия и Франция, и сегодня это сделает Болгария.