Болгария поддержала запрет на въезд российских машин в страну

02 октября 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

По словам Антона Златанова, немного российских авто въезжало в Болгарию до запрета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Болгария ввела запрет на въезд легковых автомобилей с российскими номерами в страну. Об этом сообщил глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов. «Я уверен, что до конца дня запрет на въезд российских автомобилей в нашу страну начнет действовать и на территории Болгарии, и хотел бы добавить, что запрет для грузовиков действует уже несколько месяцев», — заявил Антон Златанов в эфире телеканала БНТ. Он отметил, что работа над этим ограничением велась пять дней. Запрет затрагивает не только автомобили, но и товары из России. Также Златанов отметил, что не знает точное число автомобилей из России, въезжающих в Болгарию, но подчеркнул, что их немного. Ранее сообщалось, что Евросоюз запретил ввозить в Евросоюз шампуни, телефоны и автомобили из России. Запрет поддержали Эстония, Латвия, Литва и Германия. Латвийские власти ввели дополнительный штраф за наклейки «я — русский» на автомобилях.

Болгария ввела запрет на въезд легковых автомобилей с российскими номерами в страну. Об этом сообщил глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов. «Я уверен, что до конца дня запрет на въезд российских автомобилей в нашу страну начнет действовать и на территории Болгарии, и хотел бы добавить, что запрет для грузовиков действует уже несколько месяцев», — заявил Антон Златанов в эфире телеканала БНТ. Он отметил, что работа над этим ограничением велась пять дней. Запрет затрагивает не только автомобили, но и товары из России. Также Златанов отметил, что не знает точное число автомобилей из России, въезжающих в Болгарию, но подчеркнул, что их немного. Ранее сообщалось, что Евросоюз запретил ввозить в Евросоюз шампуни, телефоны и автомобили из России. Запрет поддержали Эстония, Латвия, Литва и Германия. Латвийские власти ввели дополнительный штраф за наклейки «я — русский» на автомобилях.