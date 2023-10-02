Болгария поддержала запрет на въезд российских машин в страну

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По словам Антона Златанова, немного российских авто въезжало в Болгарию до запрета Фото:
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Болгария ввела запрет на въезд легковых автомобилей с российскими номерами в страну. Об этом сообщил глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов.

«Я уверен, что до конца дня запрет на въезд российских автомобилей в нашу страну начнет действовать и на территории Болгарии, и хотел бы добавить, что запрет для грузовиков действует уже несколько месяцев», — заявил Антон Златанов в эфире телеканала БНТ. Он отметил, что работа над этим ограничением велась пять дней.

Запрет затрагивает не только автомобили, но и товары из России. Также Златанов отметил, что не знает точное число автомобилей из России, въезжающих в Болгарию, но подчеркнул, что их немного.

Ранее сообщалось, что Евросоюз запретил ввозить в Евросоюз шампуни, телефоны и автомобили из России. Запрет поддержали Эстония, Латвия, Литва и Германия. Латвийские власти ввели дополнительный штраф за наклейки «я — русский» на автомобилях.

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Болгария ввела запрет на въезд легковых автомобилей с российскими номерами в страну. Об этом сообщил глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов. «Я уверен, что до конца дня запрет на въезд российских автомобилей в нашу страну начнет действовать и на территории Болгарии, и хотел бы добавить, что запрет для грузовиков действует уже несколько месяцев», — заявил Антон Златанов в эфире телеканала БНТ. Он отметил, что работа над этим ограничением велась пять дней. Запрет затрагивает не только автомобили, но и товары из России. Также Златанов отметил, что не знает точное число автомобилей из России, въезжающих в Болгарию, но подчеркнул, что их немного. Ранее сообщалось, что Евросоюз запретил ввозить в Евросоюз шампуни, телефоны и автомобили из России. Запрет поддержали Эстония, Латвия, Литва и Германия. Латвийские власти ввели дополнительный штраф за наклейки «я — русский» на автомобилях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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