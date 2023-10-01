01 октября 2023

В Тюменской области открыли уникальный для России завод. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , красная лента, открытие
Завода по глубокой переработке гороха открыли в Ишимском районе Фото:

В Тюменской области открыли первую очередь завода по глубокой переработке гороха. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. Завод «Протеинсиб» является первым предприятием по глубокой переработке гороха.

«Первую очередь уникального в России завода по глубокой переработке гороха открыли в Ишимском районе. <…> „Протеинсиб“ в деревне Савина Ишимского района Тюменской области — первый в России завод по глубокой переработке гороха. Его запуск позволит создать в регионе кластер инновационного для отрасли сельского хозяйства направления», — сообщили в инфоцентре.

На открытии также присутствовали заместитель губернатора Владимир Чейметов, глава Ишимского района Сергей Ломовцев и гендиректор агрохолдинга «Юбилейный» Сергей Мамонтов. «Без помощи областного бюджета, Правительства региона, Губернатора Тюменской области Александра Моора мы не смогли бы оперативно все построить. Спасибо им за поддержку», — отметил Мамонтов.

Фото:

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В Тюменской области открыли первую очередь завода по глубокой переработке гороха. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. Завод «Протеинсиб» является первым предприятием по глубокой переработке гороха. «Первую очередь уникального в России завода по глубокой переработке гороха открыли в Ишимском районе. <…> „Протеинсиб“ в деревне Савина Ишимского района Тюменской области — первый в России завод по глубокой переработке гороха. Его запуск позволит создать в регионе кластер инновационного для отрасли сельского хозяйства направления», — сообщили в инфоцентре. На открытии также присутствовали заместитель губернатора Владимир Чейметов, глава Ишимского района Сергей Ломовцев и гендиректор агрохолдинга «Юбилейный» Сергей Мамонтов. «Без помощи областного бюджета, Правительства региона, Губернатора Тюменской области Александра Моора мы не смогли бы оперативно все построить. Спасибо им за поддержку», — отметил Мамонтов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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