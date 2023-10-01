В Тюменской области открыли уникальный для России завод. Фото

02 октября 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Завода по глубокой переработке гороха открыли в Ишимском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области открыли первую очередь завода по глубокой переработке гороха. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. Завод «Протеинсиб» является первым предприятием по глубокой переработке гороха. «Первую очередь уникального в России завода по глубокой переработке гороха открыли в Ишимском районе. <…> „Протеинсиб“ в деревне Савина Ишимского района Тюменской области — первый в России завод по глубокой переработке гороха. Его запуск позволит создать в регионе кластер инновационного для отрасли сельского хозяйства направления», — сообщили в инфоцентре. На открытии также присутствовали заместитель губернатора Владимир Чейметов, глава Ишимского района Сергей Ломовцев и гендиректор агрохолдинга «Юбилейный» Сергей Мамонтов. «Без помощи областного бюджета, Правительства региона, Губернатора Тюменской области Александра Моора мы не смогли бы оперативно все построить. Спасибо им за поддержку», — отметил Мамонтов. Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

В Тюменской области открыли первую очередь завода по глубокой переработке гороха. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. Завод «Протеинсиб» является первым предприятием по глубокой переработке гороха. «Первую очередь уникального в России завода по глубокой переработке гороха открыли в Ишимском районе. <…> „Протеинсиб“ в деревне Савина Ишимского района Тюменской области — первый в России завод по глубокой переработке гороха. Его запуск позволит создать в регионе кластер инновационного для отрасли сельского хозяйства направления», — сообщили в инфоцентре. На открытии также присутствовали заместитель губернатора Владимир Чейметов, глава Ишимского района Сергей Ломовцев и гендиректор агрохолдинга «Юбилейный» Сергей Мамонтов. «Без помощи областного бюджета, Правительства региона, Губернатора Тюменской области Александра Моора мы не смогли бы оперативно все построить. Спасибо им за поддержку», — отметил Мамонтов.