В Тюменской области открыли первую очередь завода по глубокой переработке гороха. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. Завод «Протеинсиб» является первым предприятием по глубокой переработке гороха.
«Первую очередь уникального в России завода по глубокой переработке гороха открыли в Ишимском районе. <…> „Протеинсиб“ в деревне Савина Ишимского района Тюменской области — первый в России завод по глубокой переработке гороха. Его запуск позволит создать в регионе кластер инновационного для отрасли сельского хозяйства направления», — сообщили в инфоцентре.
На открытии также присутствовали заместитель губернатора Владимир Чейметов, глава Ишимского района Сергей Ломовцев и гендиректор агрохолдинга «Юбилейный» Сергей Мамонтов. «Без помощи областного бюджета, Правительства региона, Губернатора Тюменской области Александра Моора мы не смогли бы оперативно все построить. Спасибо им за поддержку», — отметил Мамонтов.
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