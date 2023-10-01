Второклассник порвал щеку, напоровшись на штырь в челябинской школе

Ребенку наложили швы и прописали антибиотики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кыштыме Челябинской области второклассник напоролся на штырь в двери кабинки туалета. На рану пришлось наложить швы и прописать ребенку антибиотики.

«В приемном покое наложили четыре шва, назначили пить антибиотики. Сын говорит, что в туалете у кабинки не было дверной ручки. Вместо нее торчал штырь», — передает слова мамы пострадавшего издание «Кыштымский рабочий».

Мальчик подошел к двери в то время, когда другой ученик выходил из кабинки. Второклассника ударило дверью из-за чего штырь вошел в щеку ребенка. Инцидент произошел в школе №3. Школьный медик остановила кровь и заклеила рану пластырем.

По приезде матери пострадавшего на месте штыря уже была прикручена ручка. В тот же день семье позвонила классный руководитель. Мать мальчика заявила, что директор школы не принесла извинения. Сейчас семья ребенка намерена обратиться в суд для возмещения расходов и морального вреда.

URA.RU обратилось в пресс-службу мэрии Кыштыма. Там корреспондента направили к начальнику по делам образования Светлане Попинако. На момент звонка ее не было на месте, но в мэрии отметили, что Попинако уже известно о ситуации. Ответ на запрос будет опубликован после получения.