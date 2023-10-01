Скончавшегося экс-главу свердловского ГУВД похоронят с воинскими почестями

Владимиру Воротникову было 72 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прощание с экс-главой свердловского ГУВД генерал-лейтенантом Владимиром Воротниковым состоится 4 октября в Храме-памятнике на Крови в Екатеринбурге. Похоронят Воротникова с воинскими почестями на Широкореченском кладбище, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

«Прощание с легендарным сыщиком [Владимиром Воротниковым] состоится в предстоящую среду 4 октября в 10 часов в Храме-памятнике на Крови. После гражданской панихиды и церемонии отпевания траурный кортеж проследует на Широкореченское кладбище Екатеринбурга, где состоятся похороны. В последний путь его проводят со всеми воинскими почестями, как и положено, с оркестром и под троекратный оружейный салют», — сказал Горелых. Помощь в организации оказывает свердловский главк МВД.

Владимир Воротников умер в больнице 1 октября. Генерал-лейтенант, по данным источника URA.RU, перенес инсульт и несколько дней лежал в реанимации в тяжелом состоянии.