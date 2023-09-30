Умер экс-глава Свердловского ГУВД генерал Владимир Воротников

01 октября 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Владимир Воротников несколько дней лежал в реанимации в тяжелом состоянии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший глава ГУВД Свердловской области генерал-лейтенант милиции в отставке Владимир Воротников умер в больнице из-за инсульта. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Умер сегодня в больнице. Перенес инсульт и несколько дней лежал в реанимации в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Свердловской области. Руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых подтвердил информацию. «К большому сожалению, это правда. Из жизни Свердловского гарнизона полиции действительно ушла легенда сыска. Владимир Александрович, будучи еще начальником УВД Свердловска, принимал меня на службу в ОВД. С его историей в качестве руководителя и городского и областного ОВД, где он дважды был руководителем связано очень много с точки зрения развития и усовершенствования работы оперативных подразделений», — отметил полковник Горелых. По его словам, Воротников воспитал целую плеяду талантливых руководителей, которые являются золотым фондом гарнизона. «Генералу Воротникову довелось командовать личным составом в так называемые „лихие 90-е“, когда в столице Среднего Урала едва не каждый день были слышны выстрелы, взрывы, кровавые криминальные разборки всевозможных ОПГ и ОПС, впоследствии все они силовиками были ликвидированы. Искренние соболезнования родным и близким Владимира Александровича. Проводить его в последний путь придут многие его коллеги», — подытожил он. Когда и где состоится церемония прощания с легендарным сыщиком Валерий Горелых пообещал проинформировать общественность и СМИ дополнительно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший глава ГУВД Свердловской области генерал-лейтенант милиции в отставке Владимир Воротников умер в больнице из-за инсульта. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Умер сегодня в больнице. Перенес инсульт и несколько дней лежал в реанимации в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Свердловской области. Руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых подтвердил информацию. «К большому сожалению, это правда. Из жизни Свердловского гарнизона полиции действительно ушла легенда сыска. Владимир Александрович, будучи еще начальником УВД Свердловска, принимал меня на службу в ОВД. С его историей в качестве руководителя и городского и областного ОВД, где он дважды был руководителем связано очень много с точки зрения развития и усовершенствования работы оперативных подразделений», — отметил полковник Горелых. По его словам, Воротников воспитал целую плеяду талантливых руководителей, которые являются золотым фондом гарнизона. «Генералу Воротникову довелось командовать личным составом в так называемые „лихие 90-е“, когда в столице Среднего Урала едва не каждый день были слышны выстрелы, взрывы, кровавые криминальные разборки всевозможных ОПГ и ОПС, впоследствии все они силовиками были ликвидированы. Искренние соболезнования родным и близким Владимира Александровича. Проводить его в последний путь придут многие его коллеги», — подытожил он. Когда и где состоится церемония прощания с легендарным сыщиком Валерий Горелых пообещал проинформировать общественность и СМИ дополнительно.