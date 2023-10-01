СК завел уголовное дело после гибели рабочего на стройке в Екатеринбурге

Мужчина сорвался с 15 этажа (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке по улице Азина в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина сорвался с 15 этажа днем 29 сентября. Погибшему было 27 лет. На Азина он возводил жилой дом. «По этому факту следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении СКР по Свердловской области.

Следователи запросили документацию о проводящихся на объекте строительных работах. Также они допрашивают очевидцев происшествия.