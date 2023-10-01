01 октября 2023

СК завел уголовное дело после гибели рабочего на стройке в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Пермь, стройка, стройплощадка, строительство жилья
Мужчина сорвался с 15 этажа (архивное фото) Фото:

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке по улице Азина в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина сорвался с 15 этажа днем 29 сентября. Погибшему было 27 лет. На Азина он возводил жилой дом. «По этому факту следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении СКР по Свердловской области.

Следователи запросили документацию о проводящихся на объекте строительных работах. Также они допрашивают очевидцев происшествия.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке по улице Азина в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчина сорвался с 15 этажа днем 29 сентября. Погибшему было 27 лет. На Азина он возводил жилой дом. «По этому факту следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении СКР по Свердловской области. Следователи запросили документацию о проводящихся на объекте строительных работах. Также они допрашивают очевидцев происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...