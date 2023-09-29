На строящейся высотке в Екатеринбурге погиб рабочий

На стройке в Екатеринбурге сегодня днем с 15 этажа сорвался мужчина. (Фото из архива)
На стройке в Екатеринбурге по адресу Азина, 31 сегодня днем с 15 этажа сорвался мужчина. Он погиб на месте.
«По предварительным данным, погибшим является мужчина, 1996 г. р., прибывший в Екатеринбург из другого субъекта РФ и работавший на данном строительном объекте», — сообщили в пресс-группе УМВД России по городу Екатеринбургу.
Следователи СКР проводят проверку по факту гибели мужчины. На месте ЧП организована проверка и устанавливаются обстоятельства инцидента.
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