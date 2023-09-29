На строящейся высотке в Екатеринбурге погиб рабочий

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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, стройка
На стройке в Екатеринбурге сегодня днем с 15 этажа сорвался мужчина. (Фото из архива) Фото:

На стройке в Екатеринбурге по адресу Азина, 31 сегодня днем с 15 этажа сорвался мужчина. Он погиб на месте.

«По предварительным данным, погибшим является мужчина, 1996 г. р., прибывший в Екатеринбург из другого субъекта РФ и работавший на данном строительном объекте», — сообщили в пресс-группе УМВД России по городу Екатеринбургу.

Следователи СКР проводят проверку по факту гибели мужчины. На месте ЧП организована проверка и устанавливаются обстоятельства инцидента.

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На стройке в Екатеринбурге по адресу Азина, 31 сегодня днем с 15 этажа сорвался мужчина. Он погиб на месте. «По предварительным данным, погибшим является мужчина, 1996 г. р., прибывший в Екатеринбург из другого субъекта РФ и работавший на данном строительном объекте», — сообщили в пресс-группе УМВД России по городу Екатеринбургу. Следователи СКР проводят проверку по факту гибели мужчины. На месте ЧП организована проверка и устанавливаются обстоятельства инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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