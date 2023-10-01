01 октября 2023

Подозреваемому в убийстве двух свердловчан продлили арест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продление ареста Владимиру Рыжуку. Курган, наручники
Мужчину оставили под стражей на шесть месяцев Фото:

Александру Артамонову, подозреваемому в убийстве двух свердловчан, продлили арест на полгода. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Процесс по уголовному делу об убийстве в Пышминском районе начался 2 октября. Подсудимый — 32-летний ранее судимый Артамонов. На заседании он свою вину не признал. «Сегодня подозреваемому было оглашено обвинительное заключение и продлен срок содержания подсудимого под стражей на полгода», — пишет telegram-канал «Свердловский областной суд».

По версии следствия, Артамонов 2 апреля убил мужчин из-за конфликта во время распития алкоголя. Один из них нелицеприятно высказался о матери обвиняемого, которая работала воспитательницей в детском саду. «Подозреваемого задело за живое высказывание о матери, он не стерпел и расправился с мужчиной, а затем и со свидетелем убийства», — пояснили в облсуде. Следующее заседание пройдет 9 октября, на нем допросят свидетелей.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Александру Артамонову, подозреваемому в убийстве двух свердловчан, продлили арест на полгода. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Процесс по уголовному делу об убийстве в Пышминском районе начался 2 октября. Подсудимый — 32-летний ранее судимый Артамонов. На заседании он свою вину не признал. «Сегодня подозреваемому было оглашено обвинительное заключение и продлен срок содержания подсудимого под стражей на полгода», — пишет telegram-канал «Свердловский областной суд». По версии следствия, Артамонов 2 апреля убил мужчин из-за конфликта во время распития алкоголя. Один из них нелицеприятно высказался о матери обвиняемого, которая работала воспитательницей в детском саду. «Подозреваемого задело за живое высказывание о матери, он не стерпел и расправился с мужчиной, а затем и со свидетелем убийства», — пояснили в облсуде. Следующее заседание пройдет 9 октября, на нем допросят свидетелей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...