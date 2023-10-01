Мужчину оставили под стражей на шесть месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Александру Артамонову, подозреваемому в убийстве двух свердловчан, продлили арест на полгода. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Процесс по уголовному делу об убийстве в Пышминском районе начался 2 октября. Подсудимый — 32-летний ранее судимый Артамонов. На заседании он свою вину не признал. «Сегодня подозреваемому было оглашено обвинительное заключение и продлен срок содержания подсудимого под стражей на полгода», — пишет telegram-канал «Свердловский областной суд».

По версии следствия, Артамонов 2 апреля убил мужчин из-за конфликта во время распития алкоголя. Один из них нелицеприятно высказался о матери обвиняемого, которая работала воспитательницей в детском саду. «Подозреваемого задело за живое высказывание о матери, он не стерпел и расправился с мужчиной, а затем и со свидетелем убийства», — пояснили в облсуде. Следующее заседание пройдет 9 октября, на нем допросят свидетелей.