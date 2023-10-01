01 октября 2023

В Тюмени во время пожара нашли тело женщины и мужчину с ожогами

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, локализация пожара, пожарные
Во время тушения возгорания спасатели обнаружили тело женщины, а позднее нашли мужчину с ожогами Фото:

В Тюмени на улице Тимофея Чаркова произошел пожар в нежилом строении. Во время тушения возгорания спасатели обнаружили тело женщины, а позднее нашли мужчину с ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри строения. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы было обнаружено тело погибшей женщины, чуть позже найден мужчина, он госпитализирован с ожогами различной степени тяжести», — сообщили в telegram-канале управления.

Там же добавили, что на тушение пожара выезжали пять единиц техники и 16 человек личного состава МЧС. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее URA.RU писало, что в тюменском селе загорелся одноэтажный дом. Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили труп мужчины.

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В Тюмени на улице Тимофея Чаркова произошел пожар в нежилом строении. Во время тушения возгорания спасатели обнаружили тело женщины, а позднее нашли мужчину с ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри строения. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы было обнаружено тело погибшей женщины, чуть позже найден мужчина, он госпитализирован с ожогами различной степени тяжести», — сообщили в telegram-канале управления. Там же добавили, что на тушение пожара выезжали пять единиц техники и 16 человек личного состава МЧС. Причины возгорания устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что в тюменском селе загорелся одноэтажный дом. Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили труп мужчины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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