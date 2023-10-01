В Тюмени во время пожара нашли тело женщины и мужчину с ожогами

02 октября 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Во время тушения возгорания спасатели обнаружили тело женщины, а позднее нашли мужчину с ожогами Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени на улице Тимофея Чаркова произошел пожар в нежилом строении. Во время тушения возгорания спасатели обнаружили тело женщины, а позднее нашли мужчину с ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри строения. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы было обнаружено тело погибшей женщины, чуть позже найден мужчина, он госпитализирован с ожогами различной степени тяжести», — сообщили в telegram-канале управления. Там же добавили, что на тушение пожара выезжали пять единиц техники и 16 человек личного состава МЧС. Причины возгорания устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что в тюменском селе загорелся одноэтажный дом. Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили труп мужчины.

В Тюмени на улице Тимофея Чаркова произошел пожар в нежилом строении. Во время тушения возгорания спасатели обнаружили тело женщины, а позднее нашли мужчину с ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри строения. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы было обнаружено тело погибшей женщины, чуть позже найден мужчина, он госпитализирован с ожогами различной степени тяжести», — сообщили в telegram-канале управления. Там же добавили, что на тушение пожара выезжали пять единиц техники и 16 человек личного состава МЧС. Причины возгорания устанавливаются. Ранее URA.RU писало, что в тюменском селе загорелся одноэтажный дом. Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили труп мужчины.