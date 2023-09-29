Тюменские спасатели обнаружили в горящей квартире труп мужчины

30 сентября 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Пожар на площади 4 квадратных метра ликвидирован Фото: Денис Моргунов © URA.RU В селе Большое Сорокино Тюменской области утром 30 сентября загорелся одноэтажный многоквартирный дом по улице Строителей. Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили труп мужчины. «30 сентября 2023 года в 07.49 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном многоквартирном жилом доме в селе Большое Сорокино, по улице Строителей. В ходе проведения разведки звеньями газодымозащитной службы в горящей квартире был обнаружен погибший», — сообщается в telegram-канале ведомства. Из зоны возгорания были эвакуированы два человека. В настоящее время пожар ликвидирован. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Ранее в селе Курганово Тюменской области произошел пожар в частном доме по улице Мира. В результате ЧП погибло два человека. Спасатели остановили распространение огня и не допустили его перехода на другие дома.

В селе Большое Сорокино Тюменской области утром 30 сентября загорелся одноэтажный многоквартирный дом по улице Строителей. Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили труп мужчины. «30 сентября 2023 года в 07.49 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном многоквартирном жилом доме в селе Большое Сорокино, по улице Строителей. В ходе проведения разведки звеньями газодымозащитной службы в горящей квартире был обнаружен погибший», — сообщается в telegram-канале ведомства. Из зоны возгорания были эвакуированы два человека. В настоящее время пожар ликвидирован. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Ранее в селе Курганово Тюменской области произошел пожар в частном доме по улице Мира. В результате ЧП погибло два человека. Спасатели остановили распространение огня и не допустили его перехода на другие дома.