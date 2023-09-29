29 сентября 2023

Тюменские спасатели обнаружили в горящей квартире труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на Луначарского. Тюмень , пожарный автомобиль, ацепление
Пожар на площади 4 квадратных метра ликвидирован Фото:

В селе Большое Сорокино Тюменской области утром 30 сентября загорелся одноэтажный многоквартирный дом по улице Строителей. Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили труп мужчины.

«30 сентября 2023 года в 07.49 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном многоквартирном жилом доме в селе Большое Сорокино, по улице Строителей. В ходе проведения разведки звеньями газодымозащитной службы в горящей квартире был обнаружен погибший», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Из зоны возгорания были эвакуированы два человека. В настоящее время пожар ликвидирован. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее в селе Курганово Тюменской области произошел пожар в частном доме по улице Мира. В результате ЧП погибло два человека. Спасатели остановили распространение огня и не допустили его перехода на другие дома.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Большое Сорокино Тюменской области утром 30 сентября загорелся одноэтажный многоквартирный дом по улице Строителей. Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили труп мужчины. «30 сентября 2023 года в 07.49 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном многоквартирном жилом доме в селе Большое Сорокино, по улице Строителей. В ходе проведения разведки звеньями газодымозащитной службы в горящей квартире был обнаружен погибший», — сообщается в telegram-канале ведомства. Из зоны возгорания были эвакуированы два человека. В настоящее время пожар ликвидирован. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Ранее в селе Курганово Тюменской области произошел пожар в частном доме по улице Мира. В результате ЧП погибло два человека. Спасатели остановили распространение огня и не допустили его перехода на другие дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...