Тюменские спасатели обнаружили в горящей квартире труп мужчины

В селе Большое Сорокино Тюменской области утром 30 сентября загорелся одноэтажный многоквартирный дом по улице Строителей. Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили труп мужчины.
«30 сентября 2023 года в 07.49 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном многоквартирном жилом доме в селе Большое Сорокино, по улице Строителей. В ходе проведения разведки звеньями газодымозащитной службы в горящей квартире был обнаружен погибший», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Из зоны возгорания были эвакуированы два человека. В настоящее время пожар ликвидирован. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Ранее в селе Курганово Тюменской области произошел пожар в частном доме по улице Мира. В результате ЧП погибло два человека. Спасатели остановили распространение огня и не допустили его перехода на другие дома.
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