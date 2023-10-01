Челябинский депутат Бекишев подал новый иск для строительства элитного поселка

Компания Владимира Бекишева переформулировала требования к властям Сосновского района Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Компания «Строительные инвестиции» депутата заксобрания Челябинской области Владимира Бекишева подала иск к властям Сосновского района для строительства элитного поселка. Как URA.RU пояснил депутат, прежний иск отозван для уточнения требований.

«Юристы переформулировали требования к властям Сосновского района. Но добиваемся того же: изменить назначение земли в соответствии с решением самой райадминистрации», — заявил URA.RU Бекишев.

В апреле «Строительные инвестиции» потребовали признать незаконными решения властей, которым те отказались изменить назначение земельного участка. Изначально его предусматривали под организацию пруда. Истец потребовал переписать на «малоэтажную многоквартирную жилую застройку». Эксперты объяснили URA.RU, что это позволит построить элитные форматы жилья. Иск отозвали, а в новом потребовали признать незаконным бездействие. Оно выразилось в том, что власти не изменили в договоре аренды категорию земель. Вместо земель сельхозназначения инициатор спора потребовал признать за участком статус земель населенных пунктов. Соответственно изменениям «Строительные инвестиции» запросили перерасчет арендной платы.

Заседание состоится 20 ноября. К процессу привлечена прокуратура региона. При подготовке информации URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу и комитет по управлению имуществом и земельными отношениями. К моменту публикации ответы не поступили.