В Перми легковушка сбила инвалида-колясочника. Фото

02 октября 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Сбитому мужчине была оказана медицинская помощь Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В центре Перми автомобиль сбил мужчину, который передвигался на инвалидной коляске. Фотографию случившегося очевидцы опубликовали в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «ДТП с участием инвалида на коляске. Перекресток улиц Куйбышева и Соловьева», — написал местный житель. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что авария произошла 29 сентября около девяти вечера. Водитель LADA Vesta допустил наезд на инвалида-колясочника, который, по предварительным данным, нарушая правила дорожного движения, двигался по проезжей части. В результате случившегося сбитый мужчина получил травмы, ему была оказана необходимая помощь. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Сбитый мужчина получил травмы Сообщество «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/zhest_perm

В центре Перми автомобиль сбил мужчину, который передвигался на инвалидной коляске. Фотографию случившегося очевидцы опубликовали в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «ДТП с участием инвалида на коляске. Перекресток улиц Куйбышева и Соловьева», — написал местный житель. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что авария произошла 29 сентября около девяти вечера. Водитель LADA Vesta допустил наезд на инвалида-колясочника, который, по предварительным данным, нарушая правила дорожного движения, двигался по проезжей части. В результате случившегося сбитый мужчина получил травмы, ему была оказана необходимая помощь. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.