01 октября 2023

В Перми легковушка сбила инвалида-колясочника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная пробка на восточном обходе. Пермь, дорога, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
Сбитому мужчине была оказана медицинская помощь Фото:

В центре Перми автомобиль сбил мужчину, который передвигался на инвалидной коляске. Фотографию случившегося очевидцы опубликовали в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«ДТП с участием инвалида на коляске. Перекресток улиц Куйбышева и Соловьева», — написал местный житель. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что авария произошла 29 сентября около девяти вечера. Водитель LADA Vesta допустил наезд на инвалида-колясочника, который, по предварительным данным, нарушая правила дорожного движения, двигался по проезжей части.

В результате случившегося сбитый мужчина получил травмы, ему была оказана необходимая помощь. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Сбитый мужчина получил травмы
Сбитый мужчина получил травмы

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В центре Перми автомобиль сбил мужчину, который передвигался на инвалидной коляске. Фотографию случившегося очевидцы опубликовали в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «ДТП с участием инвалида на коляске. Перекресток улиц Куйбышева и Соловьева», — написал местный житель. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что авария произошла 29 сентября около девяти вечера. Водитель LADA Vesta допустил наезд на инвалида-колясочника, который, по предварительным данным, нарушая правила дорожного движения, двигался по проезжей части. В результате случившегося сбитый мужчина получил травмы, ему была оказана необходимая помощь. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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