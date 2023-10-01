В центре Перми автомобиль сбил мужчину, который передвигался на инвалидной коляске. Фотографию случившегося очевидцы опубликовали в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«ДТП с участием инвалида на коляске. Перекресток улиц Куйбышева и Соловьева», — написал местный житель. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что авария произошла 29 сентября около девяти вечера. Водитель LADA Vesta допустил наезд на инвалида-колясочника, который, по предварительным данным, нарушая правила дорожного движения, двигался по проезжей части.
В результате случившегося сбитый мужчина получил травмы, ему была оказана необходимая помощь. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
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