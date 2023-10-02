Сергей Светлаков приступил к съемкам аналога программы «Наша Russia». Видео

02 октября 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Зрители вновь увидят Сергея Белякова из Таганрога, которого играл Светлаков Фото: Алексей Колчин © URA.RU Шоумен Сергей Светлаков приступил к съемкам нового проекта «Светлаков плюс», в котором зрители увидят множество отсылок к популярной программе 2010-х годов «Наша Russia». Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «От лица всех охранников России поздравляю с запуском юмористического проекта „Светлаков плюс“. До встречи», — заявил шоумен. Ранее стало известно, что экс-участник «Уральских пельменей» Светлаков будет снимать шоу «Светлаков плюс». В нем появятся знакомые персонажи из «Нашей Russia»: говорящий с телевизором Сергей Беляков из Таганрога, выросший подросток Славик и учительница Снежана Денисовна.

Шоумен Сергей Светлаков приступил к съемкам нового проекта «Светлаков плюс», в котором зрители увидят множество отсылок к популярной программе 2010-х годов «Наша Russia». Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «От лица всех охранников России поздравляю с запуском юмористического проекта „Светлаков плюс“. До встречи», — заявил шоумен. Ранее стало известно, что экс-участник «Уральских пельменей» Светлаков будет снимать шоу «Светлаков плюс». В нем появятся знакомые персонажи из «Нашей Russia»: говорящий с телевизором Сергей Беляков из Таганрога, выросший подросток Славик и учительница Снежана Денисовна.