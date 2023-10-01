01 октября 2023

Курганец переводил корову через железную дорогу и попал под поезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, рельсы, проход запрещен, железная дорога, поезд, жд пути, вагон поезда
Курганец не услышал сигналы поезда, когда переводил корову через ж/д пути Фото:

В Кетовском округе Курганской области мужчина попал под грузовой поезд, когда переводил корову через железнодорожные пути. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура».

«29 сентября грузовым поездом №2517 на 2345 км станции Введенское ЮУЖД в Кетовском округе Курганской области был смертельно травмирован мужчина, 1977 года рождения. Он переводил корову через железнодорожные пути и не услышал сигналов поезда», — указано в telegram-канале. Сообщается, что сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

Также ведомство сообщает, что Курганской транспортной прокуратурой были организованы надзорные мероприятия. В ходе проверок оценят соблюдение работниками законодательства «о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане электричка насмерть сбила мужчину рядом с торговым центром. По предварительным данным, мужчина также шел вдоль ж/д путей и не услышал сигналы электропоезда.

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В Кетовском округе Курганской области мужчина попал под грузовой поезд, когда переводил корову через железнодорожные пути. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура». «29 сентября грузовым поездом №2517 на 2345 км станции Введенское ЮУЖД в Кетовском округе Курганской области был смертельно травмирован мужчина, 1977 года рождения. Он переводил корову через железнодорожные пути и не услышал сигналов поезда», — указано в telegram-канале. Сообщается, что сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. Также ведомство сообщает, что Курганской транспортной прокуратурой были организованы надзорные мероприятия. В ходе проверок оценят соблюдение работниками законодательства «о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта». Ранее URA.RU писало, что в Кургане электричка насмерть сбила мужчину рядом с торговым центром. По предварительным данным, мужчина также шел вдоль ж/д путей и не услышал сигналы электропоезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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