Курганец переводил корову через железную дорогу и попал под поезд

Курганец не услышал сигналы поезда, когда переводил корову через ж/д пути Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском округе Курганской области мужчина попал под грузовой поезд, когда переводил корову через железнодорожные пути. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Уральская транспортная прокуратура».

«29 сентября грузовым поездом №2517 на 2345 км станции Введенское ЮУЖД в Кетовском округе Курганской области был смертельно травмирован мужчина, 1977 года рождения. Он переводил корову через железнодорожные пути и не услышал сигналов поезда», — указано в telegram-канале. Сообщается, что сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

Также ведомство сообщает, что Курганской транспортной прокуратурой были организованы надзорные мероприятия. В ходе проверок оценят соблюдение работниками законодательства «о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане электричка насмерть сбила мужчину рядом с торговым центром. По предварительным данным, мужчина также шел вдоль ж/д путей и не услышал сигналы электропоезда.