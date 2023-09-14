14 сентября 2023

В Кургане электричка насмерть сбила мужчину рядом с торговым центром

В Кургане электричка сбила мужчину рядом с торговым центром
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина следовал вдоль ж/д путей и не услышал приближающуюся электричку Фото:

В Кургане пригородный поезд смертельно травмировал мужчину на станции «Курганка» рядом с ж/д мостом (возле ТРЦ «ГиперСити»). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления транспорта МВД России по УРФО.

«Информация о смертельном травмировании на ж/д станции „Курганка“ поступила в дежурную часть линейного отделения МВД России в 14:50. По предварительным данным мужчина шел вдоль ж/д путей, не услышал сигналы электропоезда», — уточнили в пресс-службе. Сообщается, что электричка следовала по маршруту «Курган-Шумиха».

Также сообщается, что сейчас точные обстоятельства и личность погибшего устанавливается сотрудниками линейного отделения МВД Кургана, следственного комитета и прокуратуры. По итогам начавшегося разбирательства будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU писало, что на станции Утяк в Кургане грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Сообщалось, что причиной трагедии стали неосторожные действия самого Курганца

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В Кургане пригородный поезд смертельно травмировал мужчину на станции «Курганка» рядом с ж/д мостом (возле ТРЦ «ГиперСити»). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления транспорта МВД России по УРФО. «Информация о смертельном травмировании на ж/д станции „Курганка“ поступила в дежурную часть линейного отделения МВД России в 14:50. По предварительным данным мужчина шел вдоль ж/д путей, не услышал сигналы электропоезда», — уточнили в пресс-службе. Сообщается, что электричка следовала по маршруту «Курган-Шумиха». Также сообщается, что сейчас точные обстоятельства и личность погибшего устанавливается сотрудниками линейного отделения МВД Кургана, следственного комитета и прокуратуры. По итогам начавшегося разбирательства будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что на станции Утяк в Кургане грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Сообщалось, что причиной трагедии стали неосторожные действия самого Курганца
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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