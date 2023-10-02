В Тюмени мэрия сделает штрафстоянку для яхт и катеров

02 октября 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

Летом в Тюмени оштрафовали несколько капитанов, но эвакуировать их суда не смогли Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Тюмени озаботились созданием штрафстоянки для маломерных судов и внесением поправок в административный кодекс Тюменской области. При нарушении правил вождения суда будут эвакуировать на специальную стоянку. Об этом URA.RU стало известно из документа правительства. «Возникла необходимость в перемещении на специализированную стоянку маломерных судов. Создание стоянки для хранения задержанных маломерных судов планируется в акватории реки Туры после заключения между администрацией города Тюмени и ГУ МЧС области соглашения», — говорится в документе. По информации инспекции маломерных судов в Тюменской области за лето 2023 года было зафиксировано 44 нарушения правил вождения на Туре, из них пять привели к лишению права вождения судов. Всего в Тюменской области зарегистрировано 11943 маломерных судна.

Власти Тюмени озаботились созданием штрафстоянки для маломерных судов и внесением поправок в административный кодекс Тюменской области. При нарушении правил вождения суда будут эвакуировать на специальную стоянку. Об этом URA.RU стало известно из документа правительства. «Возникла необходимость в перемещении на специализированную стоянку маломерных судов. Создание стоянки для хранения задержанных маломерных судов планируется в акватории реки Туры после заключения между администрацией города Тюмени и ГУ МЧС области соглашения», — говорится в документе. По информации инспекции маломерных судов в Тюменской области за лето 2023 года было зафиксировано 44 нарушения правил вождения на Туре, из них пять привели к лишению права вождения судов. Всего в Тюменской области зарегистрировано 11943 маломерных судна.