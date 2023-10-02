В Тюмени мэрия сделает штрафстоянку для яхт и катеров

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Презентация проекта кластера «Вода и Завод» и фестиваля «ВИЗ.00». Екатеринбург, причал, яхта
Летом в Тюмени оштрафовали несколько капитанов, но эвакуировать их суда не смогли Фото:

Власти Тюмени озаботились созданием штрафстоянки для маломерных судов и внесением поправок в административный кодекс Тюменской области. При нарушении правил вождения суда будут эвакуировать на специальную стоянку. Об этом URA.RU стало известно из документа правительства.

«Возникла необходимость в перемещении на специализированную стоянку маломерных судов. Создание стоянки для хранения задержанных маломерных судов планируется в акватории реки Туры после заключения между администрацией города Тюмени и ГУ МЧС области соглашения», — говорится в документе.

По информации инспекции маломерных судов в Тюменской области за лето 2023 года было зафиксировано 44 нарушения правил вождения на Туре, из них пять привели к лишению права вождения судов. Всего в Тюменской области зарегистрировано 11943 маломерных судна.

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Власти Тюмени озаботились созданием штрафстоянки для маломерных судов и внесением поправок в административный кодекс Тюменской области. При нарушении правил вождения суда будут эвакуировать на специальную стоянку. Об этом URA.RU стало известно из документа правительства. «Возникла необходимость в перемещении на специализированную стоянку маломерных судов. Создание стоянки для хранения задержанных маломерных судов планируется в акватории реки Туры после заключения между администрацией города Тюмени и ГУ МЧС области соглашения», — говорится в документе. По информации инспекции маломерных судов в Тюменской области за лето 2023 года было зафиксировано 44 нарушения правил вождения на Туре, из них пять привели к лишению права вождения судов. Всего в Тюменской области зарегистрировано 11943 маломерных судна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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