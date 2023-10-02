Президента «Урала» пообещали оштрафовать и дисквалифицировать за слова о судьях

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День народов Среднего Урала в парке семейного отдыха «Таганская слобода». Екатеринбург, иванов григорий
РФС планирует дисквалифицировать Григория Иванова Фото:

Президента футбольного клуба «Урал» Григория Иванова пообещали оштрафовать и дисквалифицировать за оскорбительные слова в адрес судей. С такой инициативой выступил бывший член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин. Инцидент произошел на матче с «Ростовом».

«Одним только штрафом отделаться Иванову не получится, дисквалификация тоже будет. На Иванова такое наказание должно повлиять, в следующий раз будет осторожнее в высказываниях», — сказал Созин агентству «РИА Новости».

Вечером 29 сентября в Ростове-на-Дону прошел матч между ФК «Урал» и «Ростов», завершившись ничьей. Во время игры судья назначил пенальти в ворота «Урала». Позднее с поля был удален футболист из екатеринбургского клуба Андрей Егорычев. После игры Григорий Иванов назвал судейство «говном» и призвал утопить судей.

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Президента футбольного клуба «Урал» Григория Иванова пообещали оштрафовать и дисквалифицировать за оскорбительные слова в адрес судей. С такой инициативой выступил бывший член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин. Инцидент произошел на матче с «Ростовом». «Одним только штрафом отделаться Иванову не получится, дисквалификация тоже будет. На Иванова такое наказание должно повлиять, в следующий раз будет осторожнее в высказываниях», — сказал Созин агентству «РИА Новости». Вечером 29 сентября в Ростове-на-Дону прошел матч между ФК «Урал» и «Ростов», завершившись ничьей. Во время игры судья назначил пенальти в ворота «Урала». Позднее с поля был удален футболист из екатеринбургского клуба Андрей Егорычев. После игры Григорий Иванов назвал судейство «говном» и призвал утопить судей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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