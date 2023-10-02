Президента «Урала» пообещали оштрафовать и дисквалифицировать за слова о судьях

02 октября 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

РФС планирует дисквалифицировать Григория Иванова Фото: Илья Московец © URA.RU Президента футбольного клуба «Урал» Григория Иванова пообещали оштрафовать и дисквалифицировать за оскорбительные слова в адрес судей. С такой инициативой выступил бывший член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин. Инцидент произошел на матче с «Ростовом». «Одним только штрафом отделаться Иванову не получится, дисквалификация тоже будет. На Иванова такое наказание должно повлиять, в следующий раз будет осторожнее в высказываниях», — сказал Созин агентству «РИА Новости». Вечером 29 сентября в Ростове-на-Дону прошел матч между ФК «Урал» и «Ростов», завершившись ничьей. Во время игры судья назначил пенальти в ворота «Урала». Позднее с поля был удален футболист из екатеринбургского клуба Андрей Егорычев. После игры Григорий Иванов назвал судейство «говном» и призвал утопить судей.

Президента футбольного клуба «Урал» Григория Иванова пообещали оштрафовать и дисквалифицировать за оскорбительные слова в адрес судей. С такой инициативой выступил бывший член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин. Инцидент произошел на матче с «Ростовом». «Одним только штрафом отделаться Иванову не получится, дисквалификация тоже будет. На Иванова такое наказание должно повлиять, в следующий раз будет осторожнее в высказываниях», — сказал Созин агентству «РИА Новости». Вечером 29 сентября в Ростове-на-Дону прошел матч между ФК «Урал» и «Ростов», завершившись ничьей. Во время игры судья назначил пенальти в ворота «Урала». Позднее с поля был удален футболист из екатеринбургского клуба Андрей Егорычев. После игры Григорий Иванов назвал судейство «говном» и призвал утопить судей.