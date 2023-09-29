29 сентября 2023

Президенту «Урала» грозит дисквалификация за угрозу утопить судей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, иванов григорий
РФС планирует дисквалифицировать Григория Иванова на три месяца Фото:

Президента футбольного клуба «Урал» Григория Иванова могут дисквалифицировать на три месяца за угрозу утопить судей матча против «Ростова», который закончился со счетом 2:2. Об этом рассказал спортивный журналист Иван Карпов.

«Российский футбольный союз (РФС) планирует отстранить президента „Урала“ через комитет по этике за оскорбительные высказывания в адрес судей. Он хотел утопить судей. Срок предполагаемой дисквалификации — три месяца», — сообщил Иван Карпов в своем telegram-канале.

Вечером 29 сентября в Ростове-на-Дону прошел матч между ФК «Урал» и «Ростов», завершившись ничьей. Во время игры судья назначил пенальти в ворота «Урала». Позднее с матча был удален футболист из екатеринбургского клуба Андрей Егорычев. После игры Григорий Иванов назвал судейство «говном».

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Президента футбольного клуба «Урал» Григория Иванова могут дисквалифицировать на три месяца за угрозу утопить судей матча против «Ростова», который закончился со счетом 2:2. Об этом рассказал спортивный журналист Иван Карпов. «Российский футбольный союз (РФС) планирует отстранить президента „Урала“ через комитет по этике за оскорбительные высказывания в адрес судей. Он хотел утопить судей. Срок предполагаемой дисквалификации — три месяца», — сообщил Иван Карпов в своем telegram-канале. Вечером 29 сентября в Ростове-на-Дону прошел матч между ФК «Урал» и «Ростов», завершившись ничьей. Во время игры судья назначил пенальти в ворота «Урала». Позднее с матча был удален футболист из екатеринбургского клуба Андрей Егорычев. После игры Григорий Иванов назвал судейство «говном».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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