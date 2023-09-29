Президенту «Урала» грозит дисквалификация за угрозу утопить судей

30 сентября 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

РФС планирует дисквалифицировать Григория Иванова на три месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президента футбольного клуба «Урал» Григория Иванова могут дисквалифицировать на три месяца за угрозу утопить судей матча против «Ростова», который закончился со счетом 2:2. Об этом рассказал спортивный журналист Иван Карпов. «Российский футбольный союз (РФС) планирует отстранить президента „Урала“ через комитет по этике за оскорбительные высказывания в адрес судей. Он хотел утопить судей. Срок предполагаемой дисквалификации — три месяца», — сообщил Иван Карпов в своем telegram-канале. Вечером 29 сентября в Ростове-на-Дону прошел матч между ФК «Урал» и «Ростов», завершившись ничьей. Во время игры судья назначил пенальти в ворота «Урала». Позднее с матча был удален футболист из екатеринбургского клуба Андрей Егорычев. После игры Григорий Иванов назвал судейство «говном».

Президента футбольного клуба «Урал» Григория Иванова могут дисквалифицировать на три месяца за угрозу утопить судей матча против «Ростова», который закончился со счетом 2:2. Об этом рассказал спортивный журналист Иван Карпов. «Российский футбольный союз (РФС) планирует отстранить президента „Урала“ через комитет по этике за оскорбительные высказывания в адрес судей. Он хотел утопить судей. Срок предполагаемой дисквалификации — три месяца», — сообщил Иван Карпов в своем telegram-канале. Вечером 29 сентября в Ростове-на-Дону прошел матч между ФК «Урал» и «Ростов», завершившись ничьей. Во время игры судья назначил пенальти в ворота «Урала». Позднее с матча был удален футболист из екатеринбургского клуба Андрей Егорычев. После игры Григорий Иванов назвал судейство «говном».