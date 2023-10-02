«Газпром»: Молдова продолжает отправлять заявки на газ, после отказа от покупок

Газпром заявил, что Молдова продолжает подавать заявки на покупку газа после отказа от него
Российская энергетическая компания «Газпром» продолжает получать от молдовской компании «Молдовагаз» заявки на поставку газа. При этом в стране официально заявляли об отказе от газа РФ.
«„Газпром“ получает от компании „Молдовагаз“ ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их», —
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявлял, что его стране удалось закупить газ на европейском рынке. В связи с этим Кишинев отказался от российского газа, передает RT.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!