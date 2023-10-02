«Газпром»: Молдова продолжает отправлять заявки на газ, после отказа от покупок

02 октября 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

Газпром заявил, что Молдова продолжает подавать заявки на покупку газа после отказа от него Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Российская энергетическая компания «Газпром» продолжает получать от молдовской компании «Молдовагаз» заявки на поставку газа. При этом в стране официально заявляли об отказе от газа РФ. «„Газпром“ получает от компании „Молдовагаз“ ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их», — сообщается в telegram-канале российской компании. Отмечается, что газ подается транзитом через газоизмерительную станцию «Суджа». Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявлял, что его стране удалось закупить газ на европейском рынке. В связи с этим Кишинев отказался от российского газа, передает RT.

Российская энергетическая компания «Газпром» продолжает получать от молдовской компании «Молдовагаз» заявки на поставку газа. При этом в стране официально заявляли об отказе от газа РФ. «„Газпром“ получает от компании „Молдовагаз“ ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их», — сообщается в telegram-канале российской компании. Отмечается, что газ подается транзитом через газоизмерительную станцию «Суджа». Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявлял, что его стране удалось закупить газ на европейском рынке. В связи с этим Кишинев отказался от российского газа, передает RT.