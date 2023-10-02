В Перми власти захватили землю пермского ЖК при благоустройстве территории

Власти города утверждают, что территория ЖК при обустройстве разворотного кольца затронута не будет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми жильцы ЖК «Радуга» на Макаренко, 19 возмущены действиями властей, которые захватили часть территории дома во время работ по благоустройству. Об этом URA.RU рассказал ТСЖ «Макаренко, 19» Константин Писаревский. По его словам, рядом с жилым комплексом начали обустраивать разворотное кольцо для проезда транспорта, однако о проведении работах ни ТСЖ, ни жильцов никто не предупредил. При этом работы частично велись на территории, которая относится к жилому комплексу.

«О том, что есть некий план разворотного кольца возле нашего дома, мы увидели на странице депутата гордумы Перми Ирины Горбуновой. 23 сентября начались работы по благоустройству территории. Но никто об этом жильцов не предупредил, никакие встречи с собственниками не проводились. Рабочих, которые уже начали резать асфальт на территории, прилегающей к нашему ЖК, заметил один из собственников. Он остановил их и попросил объяснить, на каком основании ведутся работы. Никто ничего толком объяснить не смог», — сказал Писаревский.

Сейчас, по словам председателя ТСЖ «Макаренко, 19», работы по обустройству разворотного кольца приостановлены, «вероятно для уточнения границ земельного участка». Депутат Пермской гордумы Ирина Горбунова в беседе с URA.RU заявила, что благоустройство территории ведется по просьбам жителей, которые ранее обратились к народному избраннику. Горожане просили расширить проезжую часть рядом с ЖК «Радуга», чтобы проехать к поликлинике.

«Ко мне в приемную не первый год обращаются жители микрорайона Садовый, которые не могут подъехать к единственной взрослой поликлинике. „Узкое горлышко“ мешает автомобилям развернуться. Считаю, что разворотное кольцо, которое предложили сделать в администрации города — лучший вариант, чем организовывать сквозной проезд вдоль дома Макаренко», — отметила Горбунова. Депутат гордумы добавила, что проект «на муниципальной земле реализует администрация Мотовилихинского района, а придомовую территорию никто не трогает».

В мэрии URA.RU подтвердили информацию о планах по обустройству разворотного кольца рядом с указанным ЖК. В то же время в пресс-службе администрации Перми заверили, что в случае принятия положительного решения, «строительство кольца возможно исключительно на муниципальной земле». В четверг, 5 октября, назначено расширенное заседание совета территориального общественного самоуправления, на котором жильцам Макаренко, 19 представят эскиз разворотного кольца и обсудят дальнейшие планы по его обустройству.