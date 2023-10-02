Екатеринбуржец, который бросил в кафе коктейли Молотова, отправился за решетку

Жителя Екатеринбурга Юрия Д. отправили в следственный изолятор на два месяца. Он кинул два «коктейля Молотова» в кафе с людьми. Обвиняемый за хулиганство будет находиться под стражей до 29 ноября. Об этом агентству URA.RU рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Гражданин, который пытался отомстить работникам кафе за то, что его пьяного повторно не пустили на вечеринку в увеселительное заведение, ранее уже привлекался к уголовной ответственности десять раз. Теперь он будет находиться в изоляторе временного содержания УМВД по Екатеринбургу», — сказал Горелых.
Ранее URA.RU писало, 35-летний сварщик Юрий Д. хотел отдохнуть в кафе на улице Малышева, но охрана не пустила его. В итоге мужчина обиделся соорудил два «коктейля Молотова» и метнул их в сторону заведения. Никто не пострадал.
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