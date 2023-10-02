Екатеринбуржец, который бросил в кафе коктейли Молотова, отправился за решетку

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Суд. Тюмень, решетка, судебное заседание, суд, клетка, камера заключения
Обвиняемого отправили в СИЗО Фото:

Жителя Екатеринбурга Юрия Д. отправили в следственный изолятор на два месяца. Он кинул два «коктейля Молотова» в кафе с людьми. Обвиняемый за хулиганство будет находиться под стражей до 29 ноября. Об этом агентству URA.RU рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Гражданин, который пытался отомстить работникам кафе за то, что его пьяного повторно не пустили на вечеринку в увеселительное заведение, ранее уже привлекался к уголовной ответственности десять раз. Теперь он будет находиться в изоляторе временного содержания УМВД по Екатеринбургу», — сказал Горелых.

Ранее URA.RU писало, 35-летний сварщик Юрий Д. хотел отдохнуть в кафе на улице Малышева, но охрана не пустила его. В итоге мужчина обиделся соорудил два «коктейля Молотова» и метнул их в сторону заведения. Никто не пострадал.

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Жителя Екатеринбурга Юрия Д. отправили в следственный изолятор на два месяца. Он кинул два «коктейля Молотова» в кафе с людьми. Обвиняемый за хулиганство будет находиться под стражей до 29 ноября. Об этом агентству URA.RU рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Гражданин, который пытался отомстить работникам кафе за то, что его пьяного повторно не пустили на вечеринку в увеселительное заведение, ранее уже привлекался к уголовной ответственности десять раз. Теперь он будет находиться в изоляторе временного содержания УМВД по Екатеринбургу», — сказал Горелых. Ранее URA.RU писало, 35-летний сварщик Юрий Д. хотел отдохнуть в кафе на улице Малышева, но охрана не пустила его. В итоге мужчина обиделся соорудил два «коктейля Молотова» и метнул их в сторону заведения. Никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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