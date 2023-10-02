Глава аппарата губернатора ХМАО взял под покровительство директора депимущества. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праздничное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею местного управления ФСИН. Курган, депутат, чиновник, документы, папка для документов, папка губернатора
Руководитель аппарата губернатора ХМАО Анатолий Уткин усилил влияние в правительстве Фото:

В ХМАО руководитель аппарата губернатора Анатолий Уткин взял под покровительство директора департамента госимущества, который он ранее возглавлял, — Светлану Петрик. Об этом URA.RU рассказал собеседник в политическом истеблишменте округа.

«Уткин взял под покровительство нового директора депимущества Петрик. Она, хотя и считается в правительстве креатурой соратницей первого замгубернатора ХМАО [Алексея] Забозлаева (по данным источника, они вместе работали еще до начала активной политической карьеры последнего — прим. URA.RU), в последнее время все больше проводит времени с главой аппарата. Уткин ранее сам возглавлял департамент госимущества, поэтому у них с новым директором нашлось много общих точек соприкосновения. Кроме того, сохранение влияния на один из самых важных департаментов правительства значительно усиливает и его политический вес», — отмечает инсайдер.

На момент публикации связаться ни с Петрик, ни с Уткиным не удалось. Глава аппарата губернатора не ответил на звонок корреспондента агентства, а директор депгосимущества сослалась на занятость и попросила перезвонить позже, а затем сбросила звонок.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила Петрик, не советуясь с действующим на тот момент первым замом Алексеем Охлопковым. Он узнал об этом уже постфактум.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО руководитель аппарата губернатора Анатолий Уткин взял под покровительство директора департамента госимущества, который он ранее возглавлял, — Светлану Петрик. Об этом URA.RU рассказал собеседник в политическом истеблишменте округа. «Уткин взял под покровительство нового директора депимущества Петрик. Она, хотя и считается в правительстве креатурой соратницей первого замгубернатора ХМАО [Алексея] Забозлаева (по данным источника, они вместе работали еще до начала активной политической карьеры последнего — прим. URA.RU), в последнее время все больше проводит времени с главой аппарата. Уткин ранее сам возглавлял департамент госимущества, поэтому у них с новым директором нашлось много общих точек соприкосновения. Кроме того, сохранение влияния на один из самых важных департаментов правительства значительно усиливает и его политический вес», — отмечает инсайдер. На момент публикации связаться ни с Петрик, ни с Уткиным не удалось. Глава аппарата губернатора не ответил на звонок корреспондента агентства, а директор депгосимущества сослалась на занятость и попросила перезвонить позже, а затем сбросила звонок. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила Петрик, не советуясь с действующим на тот момент первым замом Алексеем Охлопковым. Он узнал об этом уже постфактум.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...