Руководитель аппарата губернатора ХМАО Анатолий Уткин усилил влияние в правительстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО руководитель аппарата губернатора Анатолий Уткин взял под покровительство директора департамента госимущества, который он ранее возглавлял, — Светлану Петрик. Об этом URA.RU рассказал собеседник в политическом истеблишменте округа.

«Уткин взял под покровительство нового директора депимущества Петрик. Она, хотя и считается в правительстве креатурой соратницей первого замгубернатора ХМАО [Алексея] Забозлаева (по данным источника, они вместе работали еще до начала активной политической карьеры последнего — прим. URA.RU), в последнее время все больше проводит времени с главой аппарата. Уткин ранее сам возглавлял департамент госимущества, поэтому у них с новым директором нашлось много общих точек соприкосновения. Кроме того, сохранение влияния на один из самых важных департаментов правительства значительно усиливает и его политический вес», — отмечает инсайдер.

На момент публикации связаться ни с Петрик, ни с Уткиным не удалось. Глава аппарата губернатора не ответил на звонок корреспондента агентства, а директор депгосимущества сослалась на занятость и попросила перезвонить позже, а затем сбросила звонок.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила Петрик, не советуясь с действующим на тот момент первым замом Алексеем Охлопковым. Он узнал об этом уже постфактум.