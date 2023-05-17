17 мая 2023

Губернатор ХМАО назначила директора ключевого департамента в обход своего зама. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск , комарова наталья
Губернатор Югры назначила руководителя ключевого департамента в обход его куратора Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила на пост директора департамента управления госимуществом, не согласовывая кандидатуру со своим первым заместителем Алексеем Охлопковым — непосредственным куратором ведомства. Об этому URA.RU сообщил источник в окружном политбомонде.

«Комарова назначила нового директора депимущества Светлану Петрик в обход своего зама Охлопкова. Первый вице-губернатор, который курирует этот блок, узнал о кадровом решении уже постфактум. Никаких предварительных консультаций с Охлопковым не проводилось, хотя это ключевой департамент, находящийся под его управлением. Губернатор посчитала, что Петрик справится с возложенными на нее обязанностями в депимуществе, без учета мнения своего зама на этот счет», — сообщил инсайдер.

В департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей был направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что Охлопков теряет позиции в окружном правительстве. Ему не удалось продвинуть ни одну свою креатуру на пост управления депимуществом.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила на пост директора департамента управления госимуществом, не согласовывая кандидатуру со своим первым заместителем Алексеем Охлопковым — непосредственным куратором ведомства. Об этому URA.RU сообщил источник в окружном политбомонде. «Комарова назначила нового директора депимущества Светлану Петрик в обход своего зама Охлопкова. Первый вице-губернатор, который курирует этот блок, узнал о кадровом решении уже постфактум. Никаких предварительных консультаций с Охлопковым не проводилось, хотя это ключевой департамент, находящийся под его управлением. Губернатор посчитала, что Петрик справится с возложенными на нее обязанностями в депимуществе, без учета мнения своего зама на этот счет», — сообщил инсайдер. В департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей был направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что Охлопков теряет позиции в окружном правительстве. Ему не удалось продвинуть ни одну свою креатуру на пост управления депимуществом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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