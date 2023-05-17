Губернатор Югры назначила руководителя ключевого департамента в обход его куратора Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила на пост директора департамента управления госимуществом, не согласовывая кандидатуру со своим первым заместителем Алексеем Охлопковым — непосредственным куратором ведомства. Об этому URA.RU сообщил источник в окружном политбомонде.

«Комарова назначила нового директора депимущества Светлану Петрик в обход своего зама Охлопкова. Первый вице-губернатор, который курирует этот блок, узнал о кадровом решении уже постфактум. Никаких предварительных консультаций с Охлопковым не проводилось, хотя это ключевой департамент, находящийся под его управлением. Губернатор посчитала, что Петрик справится с возложенными на нее обязанностями в депимуществе, без учета мнения своего зама на этот счет», — сообщил инсайдер.

В департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей был направлен запрос. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что Охлопков теряет позиции в окружном правительстве. Ему не удалось продвинуть ни одну свою креатуру на пост управления депимуществом.