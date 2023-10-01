01 октября 2023

В Кургане назвали дату встречи с летчиком Юсуповым, посадившим самолет на поле

Летчик-герой Юсупов проведет встречу с школьниками и студентами из Кургана
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Юсупова и студентов УрГЮА. Екатеринбург, юсупов дамир
Курганские школьники и студенты смогут встретиться с летчиком-героем Дамиром Юсуповым 5 октября Фото:
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Школьники и студенты из Кургана смогут встретиться с летчиком Героем РФ Дамиром Юсуповым, который посадил самолет на кукурузное поле в августе 2019 на форуме во Дворце культуры машиностроителей. Об этом сообщается в группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«5 октября во Дворце культуры машиностроителей города Кургана (ул. К. Маркса, д. 70) пройдет военно-патриотический форум, в рамках которого состоится встреча с одним из самых известных пилотов гражданской авиации страны — Героем Российской Федерации Дамиром Юсуповым», — указано в сообщении. Также отмечается, что организатором форума выступает Российское общество «Знание».

Форум, по информации группы регионального правительства, начнется в 12:00. Для участия в нем необходимо предварительно пройти онлайн-регистрацию на сайте общества.

Ранее экс-замдиректора департамента образования Курганской области Иван Хлебников сообщал, что в начале октября в Кургане будет организована встреча с Дамиром Юсуповым. Он отмечал, что школьники и студенты смогут пообщаться с человеком, «который может служить примером ответственности, мужества и профессионализма».

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Школьники и студенты из Кургана смогут встретиться с летчиком Героем РФ Дамиром Юсуповым, который посадил самолет на кукурузное поле в августе 2019 на форуме во Дворце культуры машиностроителей. Об этом сообщается в группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «5 октября во Дворце культуры машиностроителей города Кургана (ул. К. Маркса, д. 70) пройдет военно-патриотический форум, в рамках которого состоится встреча с одним из самых известных пилотов гражданской авиации страны — Героем Российской Федерации Дамиром Юсуповым», — указано в сообщении. Также отмечается, что организатором форума выступает Российское общество «Знание». Форум, по информации группы регионального правительства, начнется в 12:00. Для участия в нем необходимо предварительно пройти онлайн-регистрацию на сайте общества. Ранее экс-замдиректора департамента образования Курганской области Иван Хлебников сообщал, что в начале октября в Кургане будет организована встреча с Дамиром Юсуповым. Он отмечал, что школьники и студенты смогут пообщаться с человеком, «который может служить примером ответственности, мужества и профессионализма».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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