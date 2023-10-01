В Кургане назвали дату встречи с летчиком Юсуповым, посадившим самолет на поле

Летчик-герой Юсупов проведет встречу с школьниками и студентами из Кургана

02 октября 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

Курганские школьники и студенты смогут встретиться с летчиком-героем Дамиром Юсуповым 5 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье Школьники и студенты из Кургана смогут встретиться с летчиком Героем РФ Дамиром Юсуповым, который посадил самолет на кукурузное поле в августе 2019 на форуме во Дворце культуры машиностроителей. Об этом сообщается в группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «5 октября во Дворце культуры машиностроителей города Кургана (ул. К. Маркса, д. 70) пройдет военно-патриотический форум, в рамках которого состоится встреча с одним из самых известных пилотов гражданской авиации страны — Героем Российской Федерации Дамиром Юсуповым», — указано в сообщении. Также отмечается, что организатором форума выступает Российское общество «Знание». Форум, по информации группы регионального правительства, начнется в 12:00. Для участия в нем необходимо предварительно пройти онлайн-регистрацию на сайте общества. Ранее экс-замдиректора департамента образования Курганской области Иван Хлебников сообщал, что в начале октября в Кургане будет организована встреча с Дамиром Юсуповым. Он отмечал, что школьники и студенты смогут пообщаться с человеком, «который может служить примером ответственности, мужества и профессионализма».

Школьники и студенты из Кургана смогут встретиться с летчиком Героем РФ Дамиром Юсуповым, который посадил самолет на кукурузное поле в августе 2019 на форуме во Дворце культуры машиностроителей. Об этом сообщается в группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «5 октября во Дворце культуры машиностроителей города Кургана (ул. К. Маркса, д. 70) пройдет военно-патриотический форум, в рамках которого состоится встреча с одним из самых известных пилотов гражданской авиации страны — Героем Российской Федерации Дамиром Юсуповым», — указано в сообщении. Также отмечается, что организатором форума выступает Российское общество «Знание». Форум, по информации группы регионального правительства, начнется в 12:00. Для участия в нем необходимо предварительно пройти онлайн-регистрацию на сайте общества. Ранее экс-замдиректора департамента образования Курганской области Иван Хлебников сообщал, что в начале октября в Кургане будет организована встреча с Дамиром Юсуповым. Он отмечал, что школьники и студенты смогут пообщаться с человеком, «который может служить примером ответственности, мужества и профессионализма».