В Кургане пройдет встреча с летчиком-героем Юсуповым

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Пресс-конференция с командиром воздушного судна "Уральских авиалиний" A321 Дамиром Юсуповым и старшим бортпроводником Дмитрием Ивлицким. Екатеринбург, юсупов дамир
Курганцам организуют встречу с Героем России Дамиром Юсуповым Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Курганские школьники и студенты смогут встретиться с Героем России Дамиром Юсуповым — летчиком «Уральских авиалиний», который после столкновения с птицами посадил самолет на кукурузное поле. Об этом сообщил замдиректора департамента образования Курганской области Иван Хлебников.

«Про важные встречи с героями. В начале октября общество „Знание“ в Кургане организует встречу с Героем России Дамиром Юсуповым — летчиком, который из-за столкновения со стаей птиц посадил самолет на кукурузное поле. Школьники и студенты смогут пообщаться с человеком, который может служить примером ответственности, мужества и профессионализма», — написал Хлебников на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

В 2019 году самолет «Уральских авиалиний», которым управлял Дамир Юсупов, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. За спасение пассажиров летчику было присвоено звание Героя России.

Ранее URA.RU писало, что Герой РФ Дамир Юсупов провел встречу с будущими преподавателями в УрГПУ. В рамках просветительской акции «Знание. Герои» он рассказал о том, как изменилась его жизнь после присвоения почетного звания.

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Курганские школьники и студенты смогут встретиться с Героем России Дамиром Юсуповым — летчиком «Уральских авиалиний», который после столкновения с птицами посадил самолет на кукурузное поле. Об этом сообщил замдиректора департамента образования Курганской области Иван Хлебников. «Про важные встречи с героями. В начале октября общество „Знание“ в Кургане организует встречу с Героем России Дамиром Юсуповым — летчиком, который из-за столкновения со стаей птиц посадил самолет на кукурузное поле. Школьники и студенты смогут пообщаться с человеком, который может служить примером ответственности, мужества и профессионализма», — написал Хлебников на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». В 2019 году самолет «Уральских авиалиний», которым управлял Дамир Юсупов, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. За спасение пассажиров летчику было присвоено звание Героя России. Ранее URA.RU писало, что Герой РФ Дамир Юсупов провел встречу с будущими преподавателями в УрГПУ. В рамках просветительской акции «Знание. Герои» он рассказал о том, как изменилась его жизнь после присвоения почетного звания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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