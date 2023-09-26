В Кургане пройдет встреча с летчиком-героем Юсуповым

26 сентября 2023 в 21:06 Размер текста - 17 +

Курганцам организуют встречу с Героем России Дамиром Юсуповым Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье Курганские школьники и студенты смогут встретиться с Героем России Дамиром Юсуповым — летчиком «Уральских авиалиний», который после столкновения с птицами посадил самолет на кукурузное поле. Об этом сообщил замдиректора департамента образования Курганской области Иван Хлебников. «Про важные встречи с героями. В начале октября общество „Знание“ в Кургане организует встречу с Героем России Дамиром Юсуповым — летчиком, который из-за столкновения со стаей птиц посадил самолет на кукурузное поле. Школьники и студенты смогут пообщаться с человеком, который может служить примером ответственности, мужества и профессионализма», — написал Хлебников на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». В 2019 году самолет «Уральских авиалиний», которым управлял Дамир Юсупов, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. За спасение пассажиров летчику было присвоено звание Героя России. Ранее URA.RU писало, что Герой РФ Дамир Юсупов провел встречу с будущими преподавателями в УрГПУ. В рамках просветительской акции «Знание. Герои» он рассказал о том, как изменилась его жизнь после присвоения почетного звания.

Курганские школьники и студенты смогут встретиться с Героем России Дамиром Юсуповым — летчиком «Уральских авиалиний», который после столкновения с птицами посадил самолет на кукурузное поле. Об этом сообщил замдиректора департамента образования Курганской области Иван Хлебников. «Про важные встречи с героями. В начале октября общество „Знание“ в Кургане организует встречу с Героем России Дамиром Юсуповым — летчиком, который из-за столкновения со стаей птиц посадил самолет на кукурузное поле. Школьники и студенты смогут пообщаться с человеком, который может служить примером ответственности, мужества и профессионализма», — написал Хлебников на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». В 2019 году самолет «Уральских авиалиний», которым управлял Дамир Юсупов, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. За спасение пассажиров летчику было присвоено звание Героя России. Ранее URA.RU писало, что Герой РФ Дамир Юсупов провел встречу с будущими преподавателями в УрГПУ. В рамках просветительской акции «Знание. Герои» он рассказал о том, как изменилась его жизнь после присвоения почетного звания.