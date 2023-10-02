В результате аварии велосипедист погиб
В Тюмени на улице Производственной водитель Audi сбил 27-летнего велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
«Велосипедист был сбит сегодня вечером на улице Производственной автомобилем Audi. В результате аварии 27-летний велосипедист погиб», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
По ее словам, за рулем находился 55-летний водитель. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.
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