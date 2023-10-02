В Тюмени водитель автомобиля насмерть сбил велосипедиста. Фото, видео

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В результате аварии велосипедист погиб Фото:

В Тюмени на улице Производственной водитель Audi сбил 27-летнего велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

«Велосипедист был сбит сегодня вечером на улице Производственной автомобилем Audi. В результате аварии 27-летний велосипедист погиб», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По ее словам, за рулем находился 55-летний водитель. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.

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В Тюмени на улице Производственной водитель Audi сбил 27-летнего велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Велосипедист был сбит сегодня вечером на улице Производственной автомобилем Audi. В результате аварии 27-летний велосипедист погиб», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По ее словам, за рулем находился 55-летний водитель. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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