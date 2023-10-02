В Тюмени водитель автомобиля насмерть сбил велосипедиста. Фото, видео

02 октября 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

В результате аварии велосипедист погиб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени на улице Производственной водитель Audi сбил 27-летнего велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Велосипедист был сбит сегодня вечером на улице Производственной автомобилем Audi. В результате аварии 27-летний велосипедист погиб», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По ее словам, за рулем находился 55-летний водитель. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.

В Тюмени на улице Производственной водитель Audi сбил 27-летнего велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Велосипедист был сбит сегодня вечером на улице Производственной автомобилем Audi. В результате аварии 27-летний велосипедист погиб», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По ее словам, за рулем находился 55-летний водитель. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.