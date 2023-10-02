США бросили Путину вызов после отказа финансировать ВСУ

США пообещали продержаться на Украине дольше Путина

02 октября 2023 в 23:28 Размер текста - 17 +

В США уверены, что продержатся на Украине дольше России и без денег Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные штаты Америки смогут продержаться на Украине дольше, чем Россия, несмотря на нехватку денег. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Если [президент России Владимир] Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, он ошибается», — заявила Жан-Пьер журналистам на брифинге, который транслировался на youtube-канале, говоря о конфликте на Украине. Ранее Белый дом заявил, что у США нет финансовой возможности на долгосрочную поддержку Украины. США избежали приостановки работы правительства, одобрив проект по бюджету сроком на 45 дней. В эти расходы не вошла поддержка Киева. У администрации президента США Джо Байдена есть средства на срочные потребности для военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку, сообщает телеканал 360. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что принятие временного бюджета США, который не предполагает помощь Украине, не является сменой парадигмы. По его словам, очевидно, что это временное явление, пишет «Национальная служба новостей».

Соединенные штаты Америки смогут продержаться на Украине дольше, чем Россия, несмотря на нехватку денег. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Если [президент России Владимир] Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, он ошибается», — заявила Жан-Пьер журналистам на брифинге, который транслировался на youtube-канале, говоря о конфликте на Украине. Ранее Белый дом заявил, что у США нет финансовой возможности на долгосрочную поддержку Украины. США избежали приостановки работы правительства, одобрив проект по бюджету сроком на 45 дней. В эти расходы не вошла поддержка Киева. У администрации президента США Джо Байдена есть средства на срочные потребности для военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку, сообщает телеканал 360. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что принятие временного бюджета США, который не предполагает помощь Украине, не является сменой парадигмы. По его словам, очевидно, что это временное явление, пишет «Национальная служба новостей».