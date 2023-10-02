В Тюмени ищут 18-летнего Мансура Валеева, который нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Белая сова — Тюмень».
«В Тюмени 2 октября днем с улицы Котовского ушел Мансур Валеев 2005 года рождения. О его местонахождении ничего неизвестно. Юноша нуждается в медицинской помощи», — пишут волонтеры в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Белая сова — Тюмень».
Подросток был одет в синие джинсы, футболку и куртку. На вид ему 15-18 лет, рост 160 сантиметров, у него короткие и темные волосы. Если у вас есть какая-то информация о юноше, то волонтеры просят позвонить по телефонам: 02/102 полиция или+7 (3452) 79-43-10 — отдел полиции №5.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.