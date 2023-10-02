02 октября 2023

В Тюмени пропал 18-летний парень, нуждающийся в медицинской помощи. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мансур Валеев ушел с улицы Котовского и пропал (фото из архива) Фото:

В Тюмени ищут 18-летнего Мансура Валеева, который нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Белая сова — Тюмень».

«В Тюмени 2 октября днем с улицы Котовского ушел Мансур Валеев 2005 года рождения. О его местонахождении ничего неизвестно. Юноша нуждается в медицинской помощи», — пишут волонтеры в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Белая сова — Тюмень».

Подросток был одет в синие джинсы, футболку и куртку. На вид ему 15-18 лет, рост 160 сантиметров, у него короткие и темные волосы. Если у вас есть какая-то информация о юноше, то волонтеры просят позвонить по телефонам: 02/102 полиция или+7 (3452) 79-43-10 — отдел полиции №5.

Фото:

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В Тюмени ищут 18-летнего Мансура Валеева, который нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Белая сова — Тюмень». «В Тюмени 2 октября днем с улицы Котовского ушел Мансур Валеев 2005 года рождения. О его местонахождении ничего неизвестно. Юноша нуждается в медицинской помощи», — пишут волонтеры в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Белая сова — Тюмень». Подросток был одет в синие джинсы, футболку и куртку. На вид ему 15-18 лет, рост 160 сантиметров, у него короткие и темные волосы. Если у вас есть какая-то информация о юноше, то волонтеры просят позвонить по телефонам: 02/102 полиция или+7 (3452) 79-43-10 — отдел полиции №5.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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