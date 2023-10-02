В Польше украинка набросилась на музыканта из-за русской песни

03 октября 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

Песню исполнял белорус на русском языке Фото: Размик Закарян © URA.RU В Варшаве (Польша) украинка потребовала уличного музыканта из Беларуси прекратить петь песню на русском языке. Об этом сообщили в «Страна.ua». «Девушка подошла к музыканту и закрыла рукой микрофон, прервав песню. Она предложила мужчине исполнить песню на украинском, но белорус ответил, что не знает этого языка. На предложение петь на белорусском, мужчина ответил, что не учил его в школе», — рассказали в telegram-канале «Страна.ua». Ранее в Одессе женщина накинулась на музыканта , который пел песню на русском языке. Женщина, устроившая скандал, высказала певцу, что он поет не на украинском, при этом изъясняясь на русском языке.

В Варшаве (Польша) украинка потребовала уличного музыканта из Беларуси прекратить петь песню на русском языке. Об этом сообщили в «Страна.ua». «Девушка подошла к музыканту и закрыла рукой микрофон, прервав песню. Она предложила мужчине исполнить песню на украинском, но белорус ответил, что не знает этого языка. На предложение петь на белорусском, мужчина ответил, что не учил его в школе», — рассказали в telegram-канале «Страна.ua». Ранее в Одессе женщина накинулась на музыканта, который пел песню на русском языке. Женщина, устроившая скандал, высказала певцу, что он поет не на украинском, при этом изъясняясь на русском языке.