В Польше украинка набросилась на музыканта из-за русской песни

Песню исполнял белорус на русском языке
В Варшаве (Польша) украинка потребовала уличного музыканта из Беларуси прекратить петь песню на русском языке. Об этом сообщили в «Страна.ua».
«Девушка подошла к музыканту и закрыла рукой микрофон, прервав песню. Она предложила мужчине исполнить песню на украинском, но белорус ответил, что не знает этого языка. На предложение петь на белорусском, мужчина ответил, что не учил его в школе», — рассказали в telegram-канале «Страна.ua».
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