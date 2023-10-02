Министр обороны Эстонии Певкур: Киев изменил правила регистрации наемников в ВСУ

Украина изменила правила регистрации наемников. Об этом сообщил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.
«Если раньше в Вооруженных силах Украины было более-менее четкое правило, как регистрируются иностранные воины, и в каких подразделениях они состоят, то сейчас Украина кардинально изменила свое отношение. Иностранные бойцы, воюющие на Украине, могут быть практически во всех подразделениях», — заявил Певкур порталу
По словам главы военного ведомства Эстонии, теперь неизвестно число эстонцев, принимающих участие в боевых действиях в составе ВСУ. С чем связаны изменения со стороны Киева пока не ясно.
Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Президент Владимир Путин заявлял, что основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Также была поставлена задача защитить жителей Донбасса от агрессии украинских властей.
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