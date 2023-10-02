02 октября 2023

Министр обороны Эстонии Певкур: Киев изменил правила регистрации наемников в ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
В Эстонии рассказали о новых правилах регистрации наемников в ВСУ Фото:

Украина изменила правила регистрации наемников. Об этом сообщил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

«Если раньше в Вооруженных силах Украины было более-менее четкое правило, как регистрируются иностранные воины, и в каких подразделениях они состоят, то сейчас Украина кардинально изменила свое отношение. Иностранные бойцы, воюющие на Украине, могут быть практически во всех подразделениях», — заявил Певкур порталу ERR.

По словам главы военного ведомства Эстонии, теперь неизвестно число эстонцев, принимающих участие в боевых действиях в составе ВСУ. С чем связаны изменения со стороны Киева пока не ясно.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Президент Владимир Путин заявлял, что основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Также была поставлена задача защитить жителей Донбасса от агрессии украинских властей.

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Украина изменила правила регистрации наемников. Об этом сообщил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. «Если раньше в Вооруженных силах Украины было более-менее четкое правило, как регистрируются иностранные воины, и в каких подразделениях они состоят, то сейчас Украина кардинально изменила свое отношение. Иностранные бойцы, воюющие на Украине, могут быть практически во всех подразделениях», — заявил Певкур порталу ERR. По словам главы военного ведомства Эстонии, теперь неизвестно число эстонцев, принимающих участие в боевых действиях в составе ВСУ. С чем связаны изменения со стороны Киева пока не ясно. Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Президент Владимир Путин заявлял, что основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Также была поставлена задача защитить жителей Донбасса от агрессии украинских властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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