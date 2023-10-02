02 октября 2023

Сколько Украина потеряла после отказа США выделить ей помощь

Украина потеряла 24 млрд долларов после отказа США от поддержки Киева
© Служба новостей «URA.RU»
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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, война, разрушения, полиция украины, сво, город мариуполь
Украина лишилась 24 миллиардов долларов из-за отказа поддержки США Фото:

Киев лишился 24 миллиардов долларов после того, как США отказались включать финансирование Киева в свой временный бюджет. Средства, которые потеряла украинская сторона составляет две трети от доходов в 1,33 триллиона за 2023 год.

«В бюджет Украины на 2023 год заложены доходы на уровне около 1,33 триллиона гривен, или примерно 36 миллиардов долларов. Таким образом, неполученное финансирование составляет сумму в две трети от доходов страны за текущий год, или столько же, сколько страна зарабатывает за восемь месяцев и три дня», — говорится в анализе РИА Новости. Согласно подсчетам агентства, Киев лишился 21 миллиарда долларов.

Ранее президент США Джо Байден утвердил временный бюджет правительства на 45 дней. При этом, поддержка Украины на этот период не предусматривается, пишет «Ридус». Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у Вашингтона нет достаточного количества средств на долговременную помощь Киеву. По ее словам, деньги могут быть потрачены только на некоторые срочные потребности украинской стороны, передает Life.

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Киев лишился 24 миллиардов долларов после того, как США отказались включать финансирование Киева в свой временный бюджет. Средства, которые потеряла украинская сторона составляет две трети от доходов в 1,33 триллиона за 2023 год. «В бюджет Украины на 2023 год заложены доходы на уровне около 1,33 триллиона гривен, или примерно 36 миллиардов долларов. Таким образом, неполученное финансирование составляет сумму в две трети от доходов страны за текущий год, или столько же, сколько страна зарабатывает за восемь месяцев и три дня», — говорится в анализе РИА Новости. Согласно подсчетам агентства, Киев лишился 21 миллиарда долларов. Ранее президент США Джо Байден утвердил временный бюджет правительства на 45 дней. При этом, поддержка Украины на этот период не предусматривается, пишет «Ридус». Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у Вашингтона нет достаточного количества средств на долговременную помощь Киеву. По ее словам, деньги могут быть потрачены только на некоторые срочные потребности украинской стороны, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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