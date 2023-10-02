Сколько Украина потеряла после отказа США выделить ей помощь

Украина потеряла 24 млрд долларов после отказа США от поддержки Киева

03 октября 2023 в 07:25 Размер текста - 17 +

Украина лишилась 24 миллиардов долларов из-за отказа поддержки США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Киев лишился 24 миллиардов долларов после того, как США отказались включать финансирование Киева в свой временный бюджет. Средства, которые потеряла украинская сторона составляет две трети от доходов в 1,33 триллиона за 2023 год. «В бюджет Украины на 2023 год заложены доходы на уровне около 1,33 триллиона гривен, или примерно 36 миллиардов долларов. Таким образом, неполученное финансирование составляет сумму в две трети от доходов страны за текущий год, или столько же, сколько страна зарабатывает за восемь месяцев и три дня», — говорится в анализе РИА Новости. Согласно подсчетам агентства, Киев лишился 21 миллиарда долларов. Ранее президент США Джо Байден утвердил временный бюджет правительства на 45 дней. При этом, поддержка Украины на этот период не предусматривается, пишет «Ридус». Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у Вашингтона нет достаточного количества средств на долговременную помощь Киеву. По ее словам, деньги могут быть потрачены только на некоторые срочные потребности украинской стороны, передает Life .

Киев лишился 24 миллиардов долларов после того, как США отказались включать финансирование Киева в свой временный бюджет. Средства, которые потеряла украинская сторона составляет две трети от доходов в 1,33 триллиона за 2023 год. «В бюджет Украины на 2023 год заложены доходы на уровне около 1,33 триллиона гривен, или примерно 36 миллиардов долларов. Таким образом, неполученное финансирование составляет сумму в две трети от доходов страны за текущий год, или столько же, сколько страна зарабатывает за восемь месяцев и три дня», — говорится в анализе РИА Новости. Согласно подсчетам агентства, Киев лишился 21 миллиарда долларов. Ранее президент США Джо Байден утвердил временный бюджет правительства на 45 дней. При этом, поддержка Украины на этот период не предусматривается, пишет «Ридус». Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у Вашингтона нет достаточного количества средств на долговременную помощь Киеву. По ее словам, деньги могут быть потрачены только на некоторые срочные потребности украинской стороны, передает Life.