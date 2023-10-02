Перевозчики получили постоянный допуск к полетам из Челябинска в Узбекистан

Допуск на перелеты в Самарканд перевозчикам сделали постоянным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авиаперевозчики получили постоянный допуск к полетам по воздушной линии из Челябинска в Узбекистан. В соответствии с приказом Росавиации, допуск выдан двум авиакомпаниям.

«Внесение изменений в условия ранее выданного допуска перевозчиков к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов. Внести изменения в постоянный допуск, убрав срок его действия», — отмечено в приказе.

Воздушная линия протянута из Челябинска в Самарканд Узбекистана. Перевозчикам «Уральские авиалинии» и Red Wings определили частоту полетов на зим 2023—2024 годов. Первая из авиакомпаний планирует летать трижды в неделю, вторая — четырежды.

В августе полеты в Самарканд уже были согласованы по пяти рейсам, однако перевозка так и не началась. Три из ранее выданных разрешения касались зимнего периода. Как URA.RU пояснили представители авиакомпаний, после получения разрешительной документации авиакомпании должны аккредитоваться на маршрут. Кроме того, требуется получить разрешения на полеты от принимающей стороны.

В настоящий момент из аэропорта имени Курчатова в Челябинске можно вылететь в 26 городов. Из них восемь маршрутов являются международными. В Узбекистан полетов нет.