Росавиация продлила допуски на рейсы из Челябинска в Узбекистан

Допуски на рейсы до Узбекистана продлены на лето и зиму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Росавиация продлила разрешения на запуск пяти рейсов из Челябинска до Самарканда в Узбекистане. Как следует из опубликованного приказа, перевозчиками выступили три авиакомпании.

«Маршрут из Челябинска в Самарканд. Продлить разрешение для авиакомпании Red Wings на период до конца сезона „Лето 2023“», — отмечается в приказе ведомства.

Другими перевозчиками выступили «Уральские авиалинии» и «Северный ветер». Заявленная частота полетов составляет от двух до семи раз в неделю. Три разрешения имеют срок действия на летний сезон, еще два выданы на зимний период. По мнению нескольких участников рынка, которых опросило URA.RU, выход документа не означает, что маршрут появится в расписании аэропорта. Направление не гарантирует высокой наполняемости борта.

«После получения допуска компания должна аккредитоваться на данном направлении: не факт, что она это сделает. Кроме того, иногда бывает так, что даже рейс стоит в расписании, но самолет никуда не летит. Перевозчик потом извиняется, предлагая вернуть деньги или выбрать перелет из другого города», — пояснили URA.RU представители туркомпаний.

В приказе Росавиации также продлены разрешения на рейсы до Стамбула (Турция) для авиакомпании Red Wings и до Антальи для «Победы». В настоящее время по данным направлениям перевозчика уже осуществляется.