АП начала планировать агитацию для кандидата от власти на выборы президента-2024

РБК: АП ищет доверенных лиц для кандидата от власти на выборы президента

03 октября 2023 в 09:38 Размер текста - 17 +

Администрация президента начала искать доверенных лиц для агитации за кандидата в президенты РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Администрация президента России начала формировать список доверенных лиц для кандидата на пост главы государства от власти на выборах 2024 года. Об этом сообщили источники, близкие к руководству некоторых регионов РФ. «Администрация президента начала предварительное формирование списка доверенных лиц для „кандидата от власти“ на президентских выборах 2024 года. Просьба составить такие списки поступила в региональные администрации, на прошлой неделе регионы отправили их в Москву», — рассказали осведомленные источники РБК. По словам собеседников агентства, Кремль поручил «увеличить уровень поддержки кандидата» своей аудиторией. То есть доверенные лица должны публично поддерживать спецоперацию и действующего президента Владимира Путина. Также им нужно быть узнаваемыми и иметь низкий антирейтинг среди аудитории. Их основной задачей является ведение агитации в пользу своего кандидата. Также доверенным лицам нужно представлять различные сферы общественной жизни граждан. По данным источников, администрация президента обозначила 15 сфер. В список входят: здравоохранение и медицина;

молодежь;

религия;

добровольчество и некоммерческие организации;

семья и демография;

работа с детьми;

IT-сфера и цифровизация;

СМИ;

городская среда и жилье;

сельское хозяйство;

экология и охрана природы;

СВО, безопасность и ОПК;

туризм и здоровый образ жизни;

промышленность, предприятии, малый и средний бизнес;

наука и просвещение. Сам кандидат на пост президента может назначить до 600 доверенных лиц. Однако, если он баллотируется от какой-либо фракции, то партия сможет привлечь дополнительно до ста человек. Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Недавно в АП заявили, что Путин может объявить о своем выдвижении на новый срок в ходе грядущей выставки-форума «Россия». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация президента России начала формировать список доверенных лиц для кандидата на пост главы государства от власти на выборах 2024 года. Об этом сообщили источники, близкие к руководству некоторых регионов РФ. «Администрация президента начала предварительное формирование списка доверенных лиц для „кандидата от власти“ на президентских выборах 2024 года. Просьба составить такие списки поступила в региональные администрации, на прошлой неделе регионы отправили их в Москву», — рассказали осведомленные источники РБК. По словам собеседников агентства, Кремль поручил «увеличить уровень поддержки кандидата» своей аудиторией. То есть доверенные лица должны публично поддерживать спецоперацию и действующего президента Владимира Путина. Также им нужно быть узнаваемыми и иметь низкий антирейтинг среди аудитории. Их основной задачей является ведение агитации в пользу своего кандидата. Также доверенным лицам нужно представлять различные сферы общественной жизни граждан. По данным источников, администрация президента обозначила 15 сфер. В список входят: Сам кандидат на пост президента может назначить до 600 доверенных лиц. Однако, если он баллотируется от какой-либо фракции, то партия сможет привлечь дополнительно до ста человек. Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Недавно в АП заявили, что Путин может объявить о своем выдвижении на новый срок в ходе грядущей выставки-форума «Россия».