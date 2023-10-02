АП начала планировать агитацию для кандидата от власти на выборы президента-2024

Администрация президента России начала формировать список доверенных лиц для кандидата на пост главы государства от власти на выборах 2024 года. Об этом сообщили источники, близкие к руководству некоторых регионов РФ.
«Администрация президента начала предварительное формирование списка доверенных лиц для „кандидата от власти“ на президентских выборах 2024 года. Просьба составить такие списки поступила в региональные администрации, на прошлой неделе регионы отправили их в Москву», — рассказали осведомленные источники РБК.
По словам собеседников агентства, Кремль поручил «увеличить уровень поддержки кандидата» своей аудиторией. То есть доверенные лица должны публично поддерживать спецоперацию и действующего президента Владимира Путина. Также им нужно быть узнаваемыми и иметь низкий антирейтинг среди аудитории. Их основной задачей является ведение агитации в пользу своего кандидата.
Также доверенным лицам нужно представлять различные сферы общественной жизни граждан. По данным источников, администрация президента обозначила 15 сфер. В список входят:
- здравоохранение и медицина;
- молодежь;
- религия;
- добровольчество и некоммерческие организации;
- семья и демография;
- работа с детьми;
- IT-сфера и цифровизация;
- СМИ;
- городская среда и жилье;
- сельское хозяйство;
- экология и охрана природы;
- СВО, безопасность и ОПК;
- туризм и здоровый образ жизни;
- промышленность, предприятии, малый и средний бизнес;
- наука и просвещение.
Сам кандидат на пост президента может назначить до 600 доверенных лиц. Однако, если он баллотируется от какой-либо фракции, то партия сможет привлечь дополнительно до ста человек.
Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Недавно в АП заявили, что Путин может объявить о своем выдвижении на новый срок в ходе грядущей выставки-форума «Россия».
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