Депутат Федотов посчитал установку качелей на площади Ленина вандализмом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской областной думы Сергей Федотов написал запрос в прокуратуру, чтобы проверить законность установки качелей на Центральной площади города. Соответствующая информация появилась на личной странице политика в социальной сети «ВКонтакте».

«В СМИ опубликована информация об установке качелей на одной из главных достопримечательностей Кургана, площади имени Ленина. Считаю это актом вандализма, порчей как облика Кургана, так и исторической памяти. По данному факту направлен запрос в прокуратуру области о проверке на законность установки качелей», — пишет в посте депутат Федотов в соцсетях.

По мнению политика, установки качелей не может быть законной, так как проект площади является благодарностью Курганской области, на территории которой принимали людей их Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Федотом отмечает, что над проектом работали инженеры и архитекторы из Санкт-Петербурга.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на площади Ленина установят качели. Городская администрация на тот момент искала подрядчика. Цена контракта была установлена в пять миллионов рублей.