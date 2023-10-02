02 октября 2023

Депутат Федотов обратился в прокуратуру из-за качелей на главной площади Кургана. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган , федотов сергей
Депутат Федотов посчитал установку качелей на площади Ленина вандализмом Фото:

Депутат Курганской областной думы Сергей Федотов написал запрос в прокуратуру, чтобы проверить законность установки качелей на Центральной площади города. Соответствующая информация появилась на личной странице политика в социальной сети «ВКонтакте».

«В СМИ опубликована информация об установке качелей на одной из главных достопримечательностей Кургана, площади имени Ленина. Считаю это актом вандализма, порчей как облика Кургана, так и исторической памяти. По данному факту направлен запрос в прокуратуру области о проверке на законность установки качелей», — пишет в посте депутат Федотов в соцсетях.

По мнению политика, установки качелей не может быть законной, так как проект площади является благодарностью Курганской области, на территории которой принимали людей их Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Федотом отмечает, что над проектом работали инженеры и архитекторы из Санкт-Петербурга.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на площади Ленина установят качели. Городская администрация на тот момент искала подрядчика. Цена контракта была установлена в пять миллионов рублей.

Депутат Сергей Федотов обратился к областному прокурору, чтобы проверить законность установки качелей на площади Ленина
Депутат Сергей Федотов обратился к областному прокурору, чтобы проверить законность установки качелей на площади Ленина
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Депутат Курганской областной думы Сергей Федотов написал запрос в прокуратуру, чтобы проверить законность установки качелей на Центральной площади города. Соответствующая информация появилась на личной странице политика в социальной сети «ВКонтакте». «В СМИ опубликована информация об установке качелей на одной из главных достопримечательностей Кургана, площади имени Ленина. Считаю это актом вандализма, порчей как облика Кургана, так и исторической памяти. По данному факту направлен запрос в прокуратуру области о проверке на законность установки качелей», — пишет в посте депутат Федотов в соцсетях. По мнению политика, установки качелей не может быть законной, так как проект площади является благодарностью Курганской области, на территории которой принимали людей их Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Федотом отмечает, что над проектом работали инженеры и архитекторы из Санкт-Петербурга. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на площади Ленина установят качели. Городская администрация на тот момент искала подрядчика. Цена контракта была установлена в пять миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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