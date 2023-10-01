01 октября 2023
30 сентября 2023
29 сентября 2023

В Кургане на площади Ленина установят качели

© Служба новостей «URA.RU»
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Из бюджета Кургана на установку качелей на площади направили 5 млн рублей Фото:

Мэрия Кургана ищет подрядчика, который займется монтажом качелей на площади имени Ленина. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Изготовление качелей, доставка их до места установки, монтаж на площади имени Ленина в Кургане. Начальная (максимальная) цена контракта 5 миллионов рублей», — указано в документации тендера.

Согласно техдокументации, финансирование работ по установке качелей осуществляется из бюджета Кургана. Подрядчик должен их смонтировать до первого декабря.

Ранее власти Кургана обязали подрядчика по перестройке бывшей парковки у ЦУМа установить качели. Описания конструкции в документах нет, есть только габариты и изображение для примера. Длина должна быть 8-8,1 метров, ширина 2-2,1 метра и высота 2,5-2,6 метров.

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Мэрия Кургана ищет подрядчика, который займется монтажом качелей на площади имени Ленина. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Изготовление качелей, доставка их до места установки, монтаж на площади имени Ленина в Кургане. Начальная (максимальная) цена контракта 5 миллионов рублей», — указано в документации тендера. Согласно техдокументации, финансирование работ по установке качелей осуществляется из бюджета Кургана. Подрядчик должен их смонтировать до первого декабря. Ранее власти Кургана обязали подрядчика по перестройке бывшей парковки у ЦУМа установить качели. Описания конструкции в документах нет, есть только габариты и изображение для примера. Длина должна быть 8-8,1 метров, ширина 2-2,1 метра и высота 2,5-2,6 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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