В Кургане на площади Ленина установят качели

Мэрия Кургана ищет подрядчика, который займется монтажом качелей на площади имени Ленина. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
«Изготовление качелей, доставка их до места установки, монтаж на площади имени Ленина в Кургане. Начальная (максимальная) цена контракта 5 миллионов рублей», — указано в документации тендера.
Согласно техдокументации, финансирование работ по установке качелей осуществляется из бюджета Кургана. Подрядчик должен их смонтировать до первого декабря.
Ранее власти Кургана обязали подрядчика по перестройке бывшей парковки у ЦУМа установить качели. Описания конструкции в документах нет, есть только габариты и изображение для примера. Длина должна быть 8-8,1 метров, ширина 2-2,1 метра и высота 2,5-2,6 метров.
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