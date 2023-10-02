Прокуратура Кыштыма проверит ситуацию с ребенком, напоровшимся лицом на штырь

Прокуратура и полиция устанавливают обстоятельства произошедшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Кыштыма Челябинской области проводит проверку после публикаций в СМИ о школе, где штырь порвал щеку ребенку. Об этом URA.RU 3 октября сообщили в прокуратуре региона.

«Прокуратурой Кыштыма проводится проверка по информации в сети о получении рваной раны правкой щеки учащимся второго класса одной из местных школ. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили URA.RU в прокуратуре.

Сейчас полиция и прокуратура устанавливают все обстоятельства и степень полученного вреда. Инцидент произошел 29 сентября. Ребенок зашел в школьный туалет в то время, когда другой учащийся выходил из кабинки. Штырь, находящийся на месте дверной ручки, вошел ребенку в щеку. Второкласснику наложили четыре шва и назначили курс антибиотиков.