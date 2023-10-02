02 октября 2023

Экс-министр Пермского края Иван Огородов стал участником смертельного ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Иван Огородов, огородов иван
ДТП с участием Ивана Огородова произошло 16 сентября Фото:

Экс-министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов стал участником дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб пешеход. ДТП произошло на автодороге «Нестюково — Верхние Муллы» еще 16 сентября, но известно об этом стало только сейчас.

«Белый УАЗ „Патриот“ с прицепом, груженный мешками с песком, насмерть сбил пешехода. Мужчина шел в сторону деревни Нестюково навстречу движению и был одет в светоотражающий жилет. За рулем УАЗа был бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов», — приводит слова родственников погибшего издание «КП-Пермь».

На девятом километре указанной автодороги 26 сентября ГИБДД перекрыло движение в связи с проведением следственного эксперимента по данному ДТП, добавляет издание. В пресс-службах краевого ГИБДД, а также ГУ МВД URA.RU подтвердили информацию о проведении следственного эксперимента. Иван Огородов на звонок корреспондента агентства не ответил. В беседе с журналистом «КП-Пермь» экс-министр заявил, что после проведения следственного эксперимента «никаких вопросов у родственников не осталось».

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Экс-министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов стал участником дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб пешеход. ДТП произошло на автодороге «Нестюково — Верхние Муллы» еще 16 сентября, но известно об этом стало только сейчас. «Белый УАЗ „Патриот“ с прицепом, груженный мешками с песком, насмерть сбил пешехода. Мужчина шел в сторону деревни Нестюково навстречу движению и был одет в светоотражающий жилет. За рулем УАЗа был бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов», — приводит слова родственников погибшего издание «КП-Пермь». На девятом километре указанной автодороги 26 сентября ГИБДД перекрыло движение в связи с проведением следственного эксперимента по данному ДТП, добавляет издание. В пресс-службах краевого ГИБДД, а также ГУ МВД URA.RU подтвердили информацию о проведении следственного эксперимента. Иван Огородов на звонок корреспондента агентства не ответил. В беседе с журналистом «КП-Пермь» экс-министр заявил, что после проведения следственного эксперимента «никаких вопросов у родственников не осталось».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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