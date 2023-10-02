Экс-министр Пермского края Иван Огородов стал участником смертельного ДТП

03 октября 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

ДТП с участием Ивана Огородова произошло 16 сентября Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Экс-министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов стал участником дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб пешеход. ДТП произошло на автодороге «Нестюково — Верхние Муллы» еще 16 сентября, но известно об этом стало только сейчас. «Белый УАЗ „Патриот“ с прицепом, груженный мешками с песком, насмерть сбил пешехода. Мужчина шел в сторону деревни Нестюково навстречу движению и был одет в светоотражающий жилет. За рулем УАЗа был бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов», — приводит слова родственников погибшего издание «КП-Пермь». На девятом километре указанной автодороги 26 сентября ГИБДД перекрыло движение в связи с проведением следственного эксперимента по данному ДТП, добавляет издание. В пресс-службах краевого ГИБДД, а также ГУ МВД URA.RU подтвердили информацию о проведении следственного эксперимента. Иван Огородов на звонок корреспондента агентства не ответил. В беседе с журналистом «КП-Пермь» экс-министр заявил, что после проведения следственного эксперимента «никаких вопросов у родственников не осталось».

Экс-министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов стал участником дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб пешеход. ДТП произошло на автодороге «Нестюково — Верхние Муллы» еще 16 сентября, но известно об этом стало только сейчас. «Белый УАЗ „Патриот“ с прицепом, груженный мешками с песком, насмерть сбил пешехода. Мужчина шел в сторону деревни Нестюково навстречу движению и был одет в светоотражающий жилет. За рулем УАЗа был бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов», — приводит слова родственников погибшего издание «КП-Пермь». На девятом километре указанной автодороги 26 сентября ГИБДД перекрыло движение в связи с проведением следственного эксперимента по данному ДТП, добавляет издание. В пресс-службах краевого ГИБДД, а также ГУ МВД URA.RU подтвердили информацию о проведении следственного эксперимента. Иван Огородов на звонок корреспондента агентства не ответил. В беседе с журналистом «КП-Пермь» экс-министр заявил, что после проведения следственного эксперимента «никаких вопросов у родственников не осталось».