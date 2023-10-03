Евросоюз заставляет Венгрию помогать Украине, манипулируя деньгами

ЕК разморозит 13 млрд евро для Венгрии, чтобы увеличить поддержку Киева

03 октября 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Еврокомиссия задабривает Виктора Орбана, чтобы тот помог Украине Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Еврокомиссия до конца ноября планирует разморозить 13 миллиардов евро финансирования Венгрии, чтобы увеличить бюджет на поддержку Украины. Об этом написали в газете Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. «Комиссия намерена разморозить около 13 миллиардов евро финансирования до конца ноября. <…> Выделение средств частично обусловлено желанием заручиться поддержкой [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана для увеличения бюджета союза и значительной финансовой помощи Украине», — говорится в материале статьи. Венгрия является одной из немногих стран, которые не отвернулись от России из-за начала спецоперации. Недавно Орбан заявил, что его страна больше не даст Киеву денег, пока не узнает, на что ушли предыдущие 70 миллиардов евро, выделенные Евросоюзом, передает «Национальная служба новостей».

Еврокомиссия до конца ноября планирует разморозить 13 миллиардов евро финансирования Венгрии, чтобы увеличить бюджет на поддержку Украины. Об этом написали в газете Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. «Комиссия намерена разморозить около 13 миллиардов евро финансирования до конца ноября. <…> Выделение средств частично обусловлено желанием заручиться поддержкой [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана для увеличения бюджета союза и значительной финансовой помощи Украине», — говорится в материале статьи. Венгрия является одной из немногих стран, которые не отвернулись от России из-за начала спецоперации. Недавно Орбан заявил, что его страна больше не даст Киеву денег, пока не узнает, на что ушли предыдущие 70 миллиардов евро, выделенные Евросоюзом, передает «Национальная служба новостей».