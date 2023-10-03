СК РФ готовится заочно арестовать главу ГУР Украины Буданова

СК РФ обвинил главу ГУР Украины Буданова в атаках беспилотниками по России

03 октября 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Следователи собрали доказательства причастности Буданова к терактам в РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Следственный комитет РФ предъявил обвинения главе ГУР Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему ВМС Украины Алексею Неижпапе и командиру 383-го отдельного полка беспилотников ВВС Украины Сергею Бурденюку из-за ударов по России. Соответствующий пост опубликовала пресс-служба ведомства в соцсети. «Заочно обвинения в совершении преступлений, предусмотренных пп. „а“, „в“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), предъявлены <…> Буданову, <…> Олещуку, <…> Неижпапе, <…> Бурденюку», — сообщили в СК РФ, пост опубликован в telegram-канале ведомства. В ближайшее время Следственный комитет намерен объявить их в розыск и заочно заключить под стражу. В ведомстве отметили, что собрали достаточно доказательств причастности украинских официальных лиц к терактам в России. Именно они, пояснили в СК, были задействованы при атаках ВСУ на Московскую область, Крым, Севастополь, Ростовскую, Белгородскую, Брянскую область и ряд других регионов страны.

Следственный комитет РФ предъявил обвинения главе ГУР Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему ВМС Украины Алексею Неижпапе и командиру 383-го отдельного полка беспилотников ВВС Украины Сергею Бурденюку из-за ударов по России. Соответствующий пост опубликовала пресс-служба ведомства в соцсети. «Заочно обвинения в совершении преступлений, предусмотренных пп. „а“, „в“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), предъявлены <…> Буданову, <…> Олещуку, <…> Неижпапе, <…> Бурденюку», — сообщили в СК РФ, пост опубликован в telegram-канале ведомства. В ближайшее время Следственный комитет намерен объявить их в розыск и заочно заключить под стражу. В ведомстве отметили, что собрали достаточно доказательств причастности украинских официальных лиц к терактам в России. Именно они, пояснили в СК, были задействованы при атаках ВСУ на Московскую область, Крым, Севастополь, Ростовскую, Белгородскую, Брянскую область и ряд других регионов страны.