СК РФ готовится заочно арестовать главу ГУР Украины Буданова

СК РФ обвинил главу ГУР Украины Буданова в атаках беспилотниками по России
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Место падения бпла на Карамышевской набережной недалеко от ГКБ №67. Москва, полиция, пожарные автомобили
Следователи собрали доказательства причастности Буданова к терактам в РФ Фото:

Следственный комитет РФ предъявил обвинения главе ГУР Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему ВМС Украины Алексею Неижпапе и командиру 383-го отдельного полка беспилотников ВВС Украины Сергею Бурденюку из-за ударов по России. Соответствующий пост опубликовала пресс-служба ведомства в соцсети.

«Заочно обвинения в совершении преступлений, предусмотренных пп. „а“, „в“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), предъявлены <…> Буданову, <…> Олещуку, <…> Неижпапе, <…> Бурденюку», — сообщили в СК РФ, пост опубликован в telegram-канале ведомства. В ближайшее время Следственный комитет намерен объявить их в розыск и заочно заключить под стражу.

В ведомстве отметили, что собрали достаточно доказательств причастности украинских официальных лиц к терактам в России. Именно они, пояснили в СК, были задействованы при атаках ВСУ на Московскую область, Крым, Севастополь, Ростовскую, Белгородскую, Брянскую область и ряд других регионов страны.

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Следственный комитет РФ предъявил обвинения главе ГУР Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему ВМС Украины Алексею Неижпапе и командиру 383-го отдельного полка беспилотников ВВС Украины Сергею Бурденюку из-за ударов по России. Соответствующий пост опубликовала пресс-служба ведомства в соцсети. «Заочно обвинения в совершении преступлений, предусмотренных пп. „а“, „в“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), предъявлены <…> Буданову, <…> Олещуку, <…> Неижпапе, <…> Бурденюку», — сообщили в СК РФ, пост опубликован в telegram-канале ведомства. В ближайшее время Следственный комитет намерен объявить их в розыск и заочно заключить под стражу. В ведомстве отметили, что собрали достаточно доказательств причастности украинских официальных лиц к терактам в России. Именно они, пояснили в СК, были задействованы при атаках ВСУ на Московскую область, Крым, Севастополь, Ростовскую, Белгородскую, Брянскую область и ряд других регионов страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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