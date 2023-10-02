02 октября 2023

Свердловский губернатор открыл форум, на котором построили Екатеринбург будущего. Фото

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Международный женский форум «Роль женщин в современном мире». Екатеринбург, куйвашев евгений
В Екатеринбурге начался форум 100+ TechnoBuild Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 3 октября в «Екатеринбург-ЭКСПО» открыл Международный строительный форум-выставку 100+ TechnoBuild. В павильонах показали уральскую столицу будущего, сообщает корреспондент агентства URA.RU.

«Екатеринбург вновь стал демонстрационной площадкой для важнейшей для нашей страны отрасли — строительной. Наша область обладает значительным потенциалом в этой сфере, которая может построить все. В этом году мы сдадим три миллиона квадратных метров жилья», — сказал Куйвашев.

Выставка пройдет с 3 по 6 октября. В первом павильоне представили новый микрорайон Екатеринбурга — Горнощитский — площадью 804 гектара. Еще на одном стенде расположили макеты новых зданий в «Екатеринбург-Сити». Во втором павильоне разместили более полусотни единиц спецтехники для изучения посетителями. В третьем — стенды с интерьерами от различных дизайнеров.

Все четыре дня на форуме будет деловая программа. Ключевым мероприятием станет пленарное заседание, в котором примут участие глава федерального Минстроя Ирек Файзуллин и губернатор Евгений Куйвашев.

Форум будет проходить с 3 по 6 октября
Форум будет проходить с 3 по 6 октября
Фото:
Ключевым мероприятием выставки станет заседание с участием Ирека Файзуллина и Евгения Куйвашева
Ключевым мероприятием выставки станет заседание с участием Ирека Файзуллина и Евгения Куйвашева
Фото:

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 3 октября в «Екатеринбург-ЭКСПО» открыл Международный строительный форум-выставку 100+ TechnoBuild. В павильонах показали уральскую столицу будущего, сообщает корреспондент агентства URA.RU. «Екатеринбург вновь стал демонстрационной площадкой для важнейшей для нашей страны отрасли — строительной. Наша область обладает значительным потенциалом в этой сфере, которая может построить все. В этом году мы сдадим три миллиона квадратных метров жилья», — сказал Куйвашев. Выставка пройдет с 3 по 6 октября. В первом павильоне представили новый микрорайон Екатеринбурга — Горнощитский — площадью 804 гектара. Еще на одном стенде расположили макеты новых зданий в «Екатеринбург-Сити». Во втором павильоне разместили более полусотни единиц спецтехники для изучения посетителями. В третьем — стенды с интерьерами от различных дизайнеров. Все четыре дня на форуме будет деловая программа. Ключевым мероприятием станет пленарное заседание, в котором примут участие глава федерального Минстроя Ирек Файзуллин и губернатор Евгений Куйвашев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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