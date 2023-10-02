Свердловский губернатор открыл форум, на котором построили Екатеринбург будущего. Фото

03 октября 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге начался форум 100+ TechnoBuild Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 3 октября в «Екатеринбург-ЭКСПО» открыл Международный строительный форум-выставку 100+ TechnoBuild. В павильонах показали уральскую столицу будущего, сообщает корреспондент агентства URA.RU. «Екатеринбург вновь стал демонстрационной площадкой для важнейшей для нашей страны отрасли — строительной. Наша область обладает значительным потенциалом в этой сфере, которая может построить все. В этом году мы сдадим три миллиона квадратных метров жилья», — сказал Куйвашев. Выставка пройдет с 3 по 6 октября. В первом павильоне представили новый микрорайон Екатеринбурга — Горнощитский — площадью 804 гектара. Еще на одном стенде расположили макеты новых зданий в «Екатеринбург-Сити». Во втором павильоне разместили более полусотни единиц спецтехники для изучения посетителями. В третьем — стенды с интерьерами от различных дизайнеров. Все четыре дня на форуме будет деловая программа. Ключевым мероприятием станет пленарное заседание, в котором примут участие глава федерального Минстроя Ирек Файзуллин и губернатор Евгений Куйвашев. Форум будет проходить с 3 по 6 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ключевым мероприятием выставки станет заседание с участием Ирека Файзуллина и Евгения Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 3 октября в «Екатеринбург-ЭКСПО» открыл Международный строительный форум-выставку 100+ TechnoBuild. В павильонах показали уральскую столицу будущего, сообщает корреспондент агентства URA.RU. «Екатеринбург вновь стал демонстрационной площадкой для важнейшей для нашей страны отрасли — строительной. Наша область обладает значительным потенциалом в этой сфере, которая может построить все. В этом году мы сдадим три миллиона квадратных метров жилья», — сказал Куйвашев. Выставка пройдет с 3 по 6 октября. В первом павильоне представили новый микрорайон Екатеринбурга — Горнощитский — площадью 804 гектара. Еще на одном стенде расположили макеты новых зданий в «Екатеринбург-Сити». Во втором павильоне разместили более полусотни единиц спецтехники для изучения посетителями. В третьем — стенды с интерьерами от различных дизайнеров. Все четыре дня на форуме будет деловая программа. Ключевым мероприятием станет пленарное заседание, в котором примут участие глава федерального Минстроя Ирек Файзуллин и губернатор Евгений Куйвашев.