Власти продолжили судиться с агрохолдингом пермского миллиардера из-за 15 млн рублей

Пермские власти оспорили в апелляции победу ООО «Русь» в деле о выдаче субсидии

Специализация агрохолдинга — мясное и молочное животноводство (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минагро Пермского края оспорило решение краевого арбитражного суда о признании недействительным отказа властей в выдаче субсидии принадлежащему миллиардеру Александру Репину агрохолдингу ООО «Русь». Речь идет о сумме в 15,6 млн рублей, которую министерство ранее отказалось выделять агрохолдингу, ссылаясь на наличие у него долгов по налогам. ООО «Русь» отстояло право на получение субсидии в суде первой инстанции. Власти обратились с жалобой в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

«Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, определение о принятии апелляционной жалобы министерства агропромышленного комплекса Пермского края к производству. Судебное заседание по жалобе назначить на 20 ноября 2023 года», — сообщается в картотеке суда.

Заявка на получение субсидии в 15,6 млн рублей агрохолдингом была подана в краевое минагро 30 июня 2022 года. В выделении средств власти отказали, сославшись на наличие у ООО «Русь» долгов по налогам на сумму более 300 тысяч рублей. Агрохолдингом это решение было оспорено в краевом арбитражном суде. На заседании представители юристы сельхозпредприятия предоставили в качестве доказательства своей правоты письмо из ФНС. Согласно ему ООО «Русь» не имело задолженности по налогам на момент подачи заявки на субсидию. Суд в итоге встал на сторону истца и признал отказ властей в выделении средств недействительным.

Ранее ООО «Русь» отстояло в краевом арбитражном суде субсидию в 247 млн рублей. Она была выделена сельхозпредприятию в 2018 году в качестве возмещения части затрат на строительство фермы в Кунгурском районе. Краевое минагро требовало вернуть эти средства в бюджет, но суд отказал властям в претензиях. Агрохолдинг «Русь» находится в пермском селе Култаево и занимается мясным и молочным животноводством. Совладельцем предприятия является бизнесмен Александр Репин. По данным сервиса СБИС, в 2022 году чистая прибыль ООО «Русь» составила 161,6 млн рублей.