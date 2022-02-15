Власти требуют у холдинга пермского миллиардера вернуть субсидию

Александр Репин не согласен с требованиями властей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Министерство агропромышленного комплекса Пермского края потребовало у агрохолдинга ООО «Русь», принадлежащего Александру Репину, вернуть субсидию в 247 миллионов рублей, полученную в 2018 году. Сам предприниматель выступает против требования властей.

«„Русь“ оспаривает в арбитражном суде требование краевого минагро о возврате субсидии. Средства были получены в качестве возмещения затрат на строительство фермы в Кунгурском районе. В отношении гендиректора „Руси“ Андрея Витюховского было возбуждено уголовное дело о хищении средств бюджета под видом получения субсидии», — сообщил «Ъ-Прикамье».

Строительство фермы в деревне Кыласово началось в 2013 году, но было приостановлено. В 2017 году объект выкупило ООО «Русь» и достроило в этом же году. В 2018 общество получило субсидию на возмещение затрат.

В 2021 в отношении гендира ООО «Русь» Андрея Витюховского было возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что Витюховский при подаче заявки на получение возмещения затрат представил ложные сведения о сроках строительства. Он указал, что оно было начато и завершено в 2017 году, в то время как основная часть объектов была построена в 2013. А по закону субсидию можно получить только в том случае, если возведение объекта началось не позднее, чем за три года до обращения за компенсацией.

Репин считает, что требование вернуть субсидию незаконно, так как по всем документам «Русь» строила ферму не более восьми месяцев. В минагро Прикамья заявили, по словам «Ъ-Прикамье», что ведомство направило компании требование о возврате компенсации по другой причине: «Решение о лишении дотаций обусловлено тем, что в соответствии с действующим постановлением правительства, предприятия, имеющие задолженность перед бюджетом Пермского края, не могут получать субсидии».

Ранее URA.RU сообщало, что ООО «Русь» пыталось засудить губернатора. Агропредприятие посчитало, что его распоряжения «нарушают права и законные интересы».

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