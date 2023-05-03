Агрохолдинг пермского миллиардера резко увеличил выручку и прибыль

Агрохолдинг ООО «Русь», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, улучшил финансовые показатели. По данным сервиса СБИС, в 2022 году сельскохозяйственное предприятие увеличило чистую прибыль почти на 70 миллионов рублей.
«Отчет о финансовых результатах общества с ограниченной ответственностью „Русь“, село Култаево, Пермский край. Выручка в 2022 году — 1,5 млрд рублей, чистая прибыль — 161,6 млн рублей», — сообщается в СБИС. В 2021 году выручка агрохолдинга составляла 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 93,3 млн рублей.
Пермское ООО «Русь» входит в состав многопрофильного холдинга «Сатурн-Р», принадлежащего миллиардеру Александру Репину. Предприятие является одним из крупнейших в регионе производителей сырого молока. В 2022 году краевое министерство агропромышленного комплекса потребовало у ООО «Русь» вернуть в бюджет ранее выданную предприятию субсидию в 247 млн рублей. Эти средства были направлены на возмещение затрат на строительство фермы в деревне Кыласово. Агрохолдинг оспорил требование в арбитражном суде, который в итоге встал на его сторону.
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