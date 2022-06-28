Холдинг пермского миллиардера выиграл иск к краевому министерству

29 июня 2022 в 12:33 Размер текста - 17 +

В споре о возврате субсидии суд встал на сторону агрохолдинга Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Агрохолдинг ООО «Русь», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, отстоял в суде субсидию в 247 миллионов рублей. Эти средства требовало вернуть в бюджет региональное министерство агропромышленного комплекса. Холдинг оспаривал требование в Арбитражном суде Пермского края, который в итоге встал на сторону истца. «Требование ООО „Русь“ удовлетворить. Признать недействительным адресованное ООО „Русь“ требование Министерства агропромышленного комплекса Пермского края о возврате субсидии», — указано в резолютивной части решения Арбитражного краевого суда. Бюджетная субсидия была получена агрохолдингом в 2018 году в качестве возмещения части затрат на строительство фермы в Кунгурском районе. В 2021 в отношении гендиректора ООО «Русь» Андрея Витюховского было возбуждено уголовное дело. Следствие считало, что Витюховский при подаче заявки на получение возмещения затрат представил ложные сведения о сроках строительства. Он указал, что оно было начато и завершено в 2017 году, в то время как основная часть объектов была построена в 2013. А по закону субсидию можно получить только в том случае, если возведение объекта началось не позднее, чем за три года до обращения за компенсацией. Компанию обязали вернуть деньги в бюджет. Александр Репин, владеющий холдингом «Сатурн-Р», в состав которого входит ООО «Русь», считал, что требование о возврате субсидии незаконно, так как по документам строили ферму не более восьми месяцев. В итоге предприятие оспорило требование властей в суде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Агрохолдинг ООО «Русь», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, отстоял в суде субсидию в 247 миллионов рублей. Эти средства требовало вернуть в бюджет региональное министерство агропромышленного комплекса. Холдинг оспаривал требование в Арбитражном суде Пермского края, который в итоге встал на сторону истца. «Требование ООО „Русь“ удовлетворить. Признать недействительным адресованное ООО „Русь“ требование Министерства агропромышленного комплекса Пермского края о возврате субсидии», — указано в резолютивной части решения Арбитражного краевого суда. Бюджетная субсидия была получена агрохолдингом в 2018 году в качестве возмещения части затрат на строительство фермы в Кунгурском районе. В 2021 в отношении гендиректора ООО «Русь» Андрея Витюховского было возбуждено уголовное дело. Следствие считало, что Витюховский при подаче заявки на получение возмещения затрат представил ложные сведения о сроках строительства. Он указал, что оно было начато и завершено в 2017 году, в то время как основная часть объектов была построена в 2013. А по закону субсидию можно получить только в том случае, если возведение объекта началось не позднее, чем за три года до обращения за компенсацией. Компанию обязали вернуть деньги в бюджет. Александр Репин, владеющий холдингом «Сатурн-Р», в состав которого входит ООО «Русь», считал, что требование о возврате субсидии незаконно, так как по документам строили ферму не более восьми месяцев. В итоге предприятие оспорило требование властей в суде.